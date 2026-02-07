Ro Alert de inundații pentru mai multe localități din Prahova

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a emis un nou mesaj RO-ALERT, după instituirea unui Cod Portocaliu hidrologic, valabil până astăzi la ora 12:00.

Avertizarea vizează localitățile aflate în proximitatea râului Cricovul Sărat: Lapoș, Sângeru, Apostolache, Gornet, Cricov, Iordăcheanu, Urlați, Albești Paleologu și Ciorani.

Potrivit ISU Prahova, pompierii au desfășurat pe tot parcursul nopții misiuni de recunoaștere în teren. Până la această oră, nu au fost înregistrate probleme și nici solicitări în dispeceratul inspectoratului.

Conform ultimelor informări transmise de Sistemul de Gospodărire a Apelor, debitele râurilor sunt în ușoară scădere, însă situația rămâne sub monitorizare atentă și pe parcursul zilei de astăzi.