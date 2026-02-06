Harta riscului de inundații din Prahova: zeci de localități vulnerabile, potrivit ISU

Mai multe localități din Prahova s-au aflat astăzi sub risc de inundații, autoritățile emițând mesaje RO-ALERT Cod Portocaliu și Cod Roșu pentru cetățenii din zonele vizate. Observatorul Prahovean a consultat un document oficial al ISU Prahova privind zonele cele mai expuse pericolului de inundații din județ.

- Publicitate -

Ploieștiul, pe lista localităților inundabile

Potrivit ”Schemei cu riscurile teritoriale din zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova”, document făcut public la data de 14 ianuarie 2026, localitățile aflate în zone de risc natural la inundații sunt:

Municipiul Ploiești, orașele Boldești-Scăeni, Bușteni, Comarnic și Slănic, precum și comunele Adunați, Aluniș, Brazi, Dumbrava, Filipeștii de Târg, Gura Vitioarei, Mănești, Provița de Sus, Râfov, Scorțeni, Starchiojd, Șirna, Târgșoru Vechi și Vărbilău.

- Publicitate -

Ce se întâmplă dacă cedează digurile

De asemenea, în județ există opt diguri de apărare împotriva inundațiilor, cu o lungime totală de 36,48 kilometri, aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova. Acestea protejează localitățile: Ariceștii Rahtivani (sat Nedelea), Drăgănești (Tufani), Râfov (Moara Domnească), Mănești (Băltița), Șirna (Brătești), Dumbrava (Zănoaga) și Boldești–Grădiștea.

ISU Prahova avertizează că avarierea acestor lucrări hidrotehnice poate duce la inundații semnificative, afectând locuințe, anexe gospodărești, terenuri agricole și agenți economici.

Citește și Primești RO-ALERT de inundații. Cauți hărțile. Statul îți răspunde cu „Eroare 404”

- Publicitate -

Conform documentului, în cazul unor astfel de situații critice, ar putea fi afectate:

Comuna Gherghița – Complex porcine (SC Atlas Invest SRL), aproximativ 30 de gospodării

Comuna Șirna, sat Brătești – 3 gospodării, sediul Caitong International, 1 km din DC 106

Comuna Drăgănești – 253 de gospodării

Comuna Râfov – 146 de gospodării, 10 ha teren arabil, 22 ha teren intravilan, 50 ha pădure

Comuna Dumbrava – 87 de gospodării

Boldești-Grădiștea – Stație de pompare ANIF, 10 ha teren agricol

Zone considerate vulnerabile la inundații

Totodată, ISU Prahova atrage atenția asupra existenței a 40 de lacuri piscicole, administrate de primării sau agenți economici, 17 dintre acestea putând provoca inundarea unor localități în cazul ruperii barajelor.

Deși Prahova dispune de o rețea de lucrări hidrotehnice menite să protejeze populația și terenurile, autoritățile recunosc că aceasta nu este suficientă, existând numeroase zone vulnerabile, printre care Azuga, Bușteni, Sinaia, Slănic, Râfov, Gherghița, Starchiojd, Cerașu, Valea Doftanei, Bărcănești, Cornu, Provița de Sus, Teișani, Cărbunești, Drajna, Bertea, Șoimari și Șirna, se mai arată în documentul ISU Prahova.