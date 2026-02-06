Alertă la graniță: deținut periculos, încarcerat pentru viol, distrugere și lipsire de libertate, a evadat din Penitenciarul Giurgiu

Este alertă la graniță, după ce un deținut periculos, încarcerat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, a evadat din Penitenciarul Giurgiu. Individul a primit o întrerupere a executării pedepsei, iar vineri, 6 februarie 2026, ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar, lucru care nu s-a mai întâmplat.
Deținutul a primit o condamnare cu executare de șase ani și opt luni pentru viol, distrugere și lipsire de libertate.
Potrivit Antena 3 CNN, acesta a beneficiat, prin decizie a instanței, de o întrerupere a executării pedepsei din motive medicale, pentru trei luni.
Citește și: Deținuți condamnați pentru fapte grave, lăsați să iasă din penitenciar. Câte permisii s-au dat în Prahova
El a susținut în fața judecătorilor că are boli care nu se pot trata la spitalul din închisoare, așa că i s-a permis întreruperea pedepsei. Bărbatul nu s-a mai întors la unitatea de detenție.
La ora actuală, polițiștii îl caută în tot județul Giurgiu.