Deținuți condamnați pentru fapte grave, lăsați să iasă din penitenciar. Câte permisii s-au dat în Prahova

Permisiile de ieșire din penitenciar, subiect adus în atenția publică după cazul evadării lui Atas Abdullah, condamnat pentru uciderea unui polițist, arată o realitate mai puțin cunoscută: astfel de drepturi sunt acordate constant, inclusiv în unitățile de detenție din Prahova.

Răspunsurile transmise de Penitenciarul Ploiești și Penitenciarul de Femei Târgșorul Nou, la solicitarea Observatorul Prahovean, arată că permisiile reprezintă o practică curentă, reglementată legal, și nu o excepție.

Peste o sută de permisii acordate la Penitenciarul Ploiești în 2025

Potrivit datelor oficiale, în 2025 au fost acordate 122 de permisii de ieșire, dintre care 104 au fost puse în aplicare. Distribuția acestora este următoarea:

79 permisii de 24 de ore

2 permisii de 24 de ore pentru motive umanitare

17 permisii de 2 zile

6 permisii de 3 zile

Trebuie precizat că trei permisii de 24 de ore au fost acordate în baza unor sentințe penale definitive.

La finalul anului trecut, penitenciarul avea 413 persoane în custodie, iar 41 de deținuți au beneficiat de permisii, dintre care 24 au primit mai mult de una.

În ceea ce privește infracțiunile pentru care erau încarcerați unii dintre beneficiari, conducerea Penitenciarului Ploiești a transmis:

ucidere din culpă – 3 cazuri

viol – 1 caz

loviri sau vătămări cauzatoare de moarte – 1 caz

Reprezentanții penitenciarului subliniază că permisiile au fost acordate cu respectarea legislației privind executarea pedepselor.

154 de permisii la Penitenciarul de Femei Târgșorul Nou

În aceeași perioadă, penitenciarul de Femei Târgșorul Nou a acordat 154 de permisii, pentru 71 de persoane private de libertate.

În funcție de regimul de detenție, acestea au fost acordate astfel:

regim deschis – 96 permisii

regim semideschis – 55 permisii

regim închis – 3 permisii

Cu privire la faptele pentru comise de deținutele care au beneficiat de aceste permisii, reprezentanții penitenciarului au precizat:

„Au fost acordate un număr de 42 de permisiuni de ieșire din penitenciar pentru fapte rave, unui număr de 18 de persoane private de libertate”.

Totodată, reprezentanții penitenciarului au explicat că natura infracțiunii nu reprezintă criteriul decisiv, analiza având în vedere conduita în detenție, implicarea în muncă și programe educative, recompensele anterioare și perioada executată din pedeapsă.

O procedură legală, dar sub presiunea realității

Permisiile de ieșire sunt prevăzute de lege și fac parte din mecanismele de reintegrare socială, fiind acordate în urma evaluării unei comisii interne. Datele arată însă dimensiunea reală a acestui instrument: sute de astfel de aprobări într-un singur an, în doar două unități din Prahova.

În acest context, cazul lui Atas Abdullah, condamnat pentru uciderea unui polițist rutier în 2015, a readus subiectul în prim-plan. Acesta a reușit să evadeze după ce a părăsit penitenciarul în baza unei permisii de ieșire, situație care a declanșat o amplă operațiune de căutare și o dezbatere publică privind riscurile asociate acordării acestor drepturi.

Deși astfel de incidente sunt rare, ele pun în balanță două realități: cadrul legal care urmărește reintegrarea persoanelor private de libertate și percepția de siguranță a societății atunci când mecanismul eșuează.