Accident mortal în București. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tramvai

Un bărbat în vârstă de 70 de ani și-a pierdut viața, joi noapte, după ce a fost lovit de un tramvai în București.

- Publicitate -

Accidentul s-a produs pe Șoseaua Colentina, din Sectorul 2. Conform primelor date, victima traversa strada în momentul în care a fost accidentată de tramvai.

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea victimei.

- Publicitate -

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest și nu consumase alcool. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabilii cum s-a produs accidentul.