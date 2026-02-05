Momentul în care traficanții de droguri încearcă să scape de polițiști, în Ilfov. Noi detalii din anchetă

Apar noi detalii în cazul prinderii suspecților de trafic de droguri din Ilfov, acolo unde o operațiune de capturare s-a lăsat cu împușcături și cu rănirea a doi polițiști.

DIICOT au dispus reținerea a 3 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic international de droguri de risc și mare risc, trafic intern de droguri de risc și mare risc, deținere fără drept, de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu și deținere fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului propriu.

În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Din actele de urmărire penală a rezultat faptul că, începând cu luna octombrie a anului 2025, inculpații au inițiat și au constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul de a obține beneficii materiale importante din comercializarea de droguri.

Astfel, folosind conexiunile în mediile narco traficanților din America Latină și Europa, ale unuia dintre membrii grupului infracțional organizat ( cunoscut cu antecedente privind infracțiuni la regimul drogurilor, comise într-o tara non UE și care avea printre atribuțiile din cadrul grupării de criminalitate organizată și pe aceea de a asigura legătura cu producători și traficanți de cocaină din America Centrală și de Sud), inculpații au conceput un plan de a introduce, periodic, în România, cantități importante de droguri de mare risc (cocaină) și droguri de risc (hașiș), cu intenția de a le comercializa către o rețea de distribuitori.

În realizarea obiectivului grupării de criminalitate organizată, la finele lunii ianuarie 2026, doi dintre inculpați s-au deplasat în Europa de vest, de unde procurat și introdus pe teritoriul României, pe cale rutieră, cantitatea de aproximativ 5 kilograme cocaină și 8 kilograme hașiș, cu valoarea de piață de circa 400.000 euro.

Ulterior, cei doi inculpați au stocat substanțele interzise, destinate comercializării, în locații de pe raza județului llfov și a municipiului București, de unde urmau a fi introduse pe piață.

În urma investigațiilor derulate, în cursul zilei de 04.02.2026, s-a realizat prinderea în flagrant a unuia dintre inculpați, în localitatea Gruiu, în timp ce transporta cu un autoturism, în vederea comercializării, aproximativ 4 kilograme cocaină și circa 8 kilograme hașiș.

În acest context, până la momentul imobilizării sale, inculpatul a opus rezistență, provocând avarierea unor autoturisme ale poliție.

Ulterior, în urma testării cu aparatul drug test, a reieșit că inculpatul se afla sub influența substanțelor interzise, stare în care a condus pe drumurile publice autoturismul în care se aflau drogurile destinate distribuirii.

Au fost efectuate 9 percheziții domiciliare, în municipiul București și pe raza județelor Ilfov și Constanța, fiind găsite și ridicate o altă cantitate de aproximativ 1 kilogram cocaină, hașiș , sume de bani, cântare de mare precizie, dar și înscrisuri relevante.

În cadrul aceleași acțiuni, un alt inculpat a fost depistat în orașul Voluntari, în timp ce deținea asupra sa, circa 80 grame rezină de canabis, drog de risc și 21 grame cocaină.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate București și Constanța, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Grupării Mobile de Jandarmi Constanța.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute prevăzute de Codul de procedură penală și prezumția de nevinovăție.