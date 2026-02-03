„Poveștile Bunicului” de Eduarth Limboșeanu. Lansare de carte sâmbătă, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești va găzdui, sâmbătă, 7 februarie, de la ora 11:00, lansarea volumului „Poveștile Bunicului”, semnat de Eduarth Limboșeanu. Evenimentul se adresează întregii familii și își propune să aducă laolaltă copii, părinți și bunici, în jurul poveștilor și valorilor autentice.
Cartea reunește 49 de povești care pun accent pe legătura dintre generații, pe timpul petrecut împreună și pe amintirile simple, dar esențiale, care rămân pentru o viață. „Poveștile Bunicului” nu este doar o carte pentru cei mici, ci o invitație la dialog între generații și la redescoperirea tradiției povestitului.
Lansarea va include momente artistice, lecturi din volum și o sesiune de autografe.
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, iar organizatorii îi așteaptă pe participanți alături de cei mici, dar și de părinți și bunici, pentru a transforma evenimentul într-o adevărată sărbătoare a familiei.
Cine e Eduarth Limboșeanu
Eduarth Limboșeanu este un nume cu notorietate nu doar în Ploiești ci și în țară. Este medic, practică sporturile de contact și yoga, e motociclist, promotorul unor concepte inovatoare în societatea civilă, iar viața și-o călăuzește după motto-ul lui Gandhi – „Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”.