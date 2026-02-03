Percheziții DIICOT în Prahova coordonate de procurorii italieni. Acces neautorizat la sisteme informatice

DIICOT a făcut percheziții în Prahova și alte trei județe în data de 22 ianuarie în baza unui ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Italia. Cercetările vizează o grupare infracțională transnațională specializată în săvârșirea de infracțiuni la regimul drepturilor de autor, fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic și spălare a banilor.

- Publicitate -

În total, în România, au fost efectuate șapte descinderi în județele Arad, Dolj, Prahova și Giurgiu la domiciliile unor persoane fizice și la sediile sociale ale unor societăți comerciale

S-a reținut faptul că gruparea de criminalitate organizată a fost implicată în distribuirea ilegală de programe tv cu acces restricționat, sabotajul unor sisteme informatice, accesul neautorizat la sistemele informatice, precum și introducerea în circuitul licit a fondurilor obținute din activitățile infracționale.

- Publicitate -

De asemenea, grupul infracțional a creat și utilizat softuri specializate în pirateria on-line, iar profiturile obținute din activitatea ilegală au fost tranzacționate prin intermediul unor conturi deținute de către societăți paravan, deținute prin persoane interpuse.

Mijloacele de probă ridicate pe parcursul perchezițiilor au fost puse la dispoziția autorităților judiciare italiene.

„Acțiunea desfășurată sub egida Eurojust și cu sprijinul Europol, a beneficiat de sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și inspectoratelor de poliție județene Arad, Dolj, Giurgiu și Prahova.

- Publicitate -

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” a transmis DIICOT prin intermediul unui comunicat de presă.