Ce a făcut Guvernul României în criza apei din Prahova

Guvernul României a dat publicității un comunicat prin care detaliază cum s-a implicat ăn criza apei din Prahova și Dâmbovița. Guvernul, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătății și instituțiile cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență au intervenit pentru sprijinirea populației din localitățile din județele Prahova și Dâmbovița afectate de probleme de furnizare a apei, precum și pentru remedierea situației.

- Publicitate -

Redăm integral comunicatul Guvernului:

De la declanșarea acestei situații, premierul Ilie Bolojan a coordonat acțiunile de intervenție și a menținut permanent legătura cu ministerele și instituțiile guvernamentale pentru a veni în ajutorul persoanelor care se confruntă cu lipsa apei și pentru a preveni eventuale alte probleme în ceea ce privește alimentarea cu energie sau de natură să afecteze funcționarea unor unități sanitare din Prahova.

- Publicitate -

În regim de urgență, ca urmare a deciziilor luate la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, în perioada 30 noiembrie 2025 – 3 decembrie 2025, au fost distribuiți populației afectate, cu titlul gratuit, 541.954 litri de apă, atât potabilă și îmbuteliată, cât și apă menajeră. Astfel, în localitățile din județul Prahova au fost distribuiți 379.554 litri de apă, iar în județul Dâmbovița, 162.400 litri de apă, de către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență.

La nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) au fost luate următoarele măsuri:

Începând cu data de 29 noiembrie, a fost activată o celulă operativă formată din conducerea MMAP și ANAR, reprezentanți ai ABA Buzău–Ialomița, Hidroelectrica, SGA Prahova, specialiști hidrologi, hidrotehnicieni și personal tehnic de operare. Echipele au început evaluarea în timp real a nivelurilor, turbidității și posibilităților de deviere a debitelor către Stația Voila.

Prezență în teren începând chiar din prima zi. Ministra Diana Buzoianu s-a deplasat în teren la Paltinu pentru verificarea directă a măsurilor operative. Secretarul de stat pentru ape, Elena Tudose, a fost pe teren, la Paltinu și la Stația Voila, alături de echipele tehnice de la ANAR și SGA. Echipele ANAR și ABA au rămas în teren 24/24 pentru măsurători, monitorizarea turbidității, verificarea debitelor și evaluarea stării instalațiilor. Reprezentanți ai MMAP, ANAR și ABA au intrat în ședințe sau discuții operative cu primarii, cu ESZ Prahova, cu Hidroelectrica și cu OMV Petrom pentru actualizări din oră în oră.

- Publicitate -

Decizii operative urgente – După evaluarea situației, echipele tehnice au stabilit următoarele măsuri imediate: deschiderea golirii de semiadâncime pentru asigurarea unui debit constant către priza ELSID; stabilirea debitului optim de 3 m³/s pentru alimentarea lacului de priză al Stației Voila; reconfigurarea traseului de tranzitare a apei prin instalațiile Hidroelectrica pentru ca apa să ajungă mai rapid în lacul de priză; instruirea operatorului ESZ Prahova să pregătească reluarea tratării apei imediat ce turbiditatea scade sub limitele legale. Aceste decizii au fost luate în paralel cu măsurători continue ale turbidității și debitelor.

Intervenții tehnice realizate de ANAR/ABA – ANAR a efectuat manevra de deschidere controlată a golirii de semiadâncime la 1 decembrie, ora 12:00. Debitul de 3 m³/s spre Stația Voila a fost stabilizat. ABA a monitorizat permanent evoluția turbidității. Specialiștii SGA au prelevat probe succesive pentru a determina momentul în care apa poate fi introdusă în stația de tratare. Hidroelectrica a pus la dispoziție personal tehnic pentru operarea instalațiilor energetice necesare tranzitării debitelor.

Supraveghere permanentă – De la momentul întreruperii, MMAP și ANAR au instituit supraveghere continuă a nivelurilor din Paltinu, a acumulărilor intermediare și a lacului de priză Voila. Sunt monitorizate în timp real debitele și turbiditatea. Raportările tehnice sunt transmise către MMAP din 6 în 6 ore, cu actualizări către prefecturi și autoritățile locale.

- Publicitate -

Coordonare directă cu autoritățile și operatorul de apă – Au fost organizate ședințe operative zilnice cu ESZ Prahova, ANAR, Hidroelectrica, OMV Petrom, DSP și reprezentanți ai primăriilor afectate. Ministerul a solicitat ESZ situația completă privind avariile conductei, rezervele tehnice nefuncționale și măsurile asumate de operator. DSP verifică permanent siguranța sanitară: tratarea nu poate fi reluată până la scăderea naturală a turbidității.

Măsuri administrative dispuse de MMAP – A fost trimis Corpul de Control al MMAP pentru verificarea modului în care operatorul ESZ Prahova și-a îndeplinit obligațiile privind rezervele tehnice, conducta de aducțiune, bazinul de apă curată și informarea autorităților. MMAP a solicitat ANAR propunerea unor variante de accelerare a lucrărilor la GF2 în regim de urgență. S-a stabilit obligativitatea ca raportările tehnice să fie transmise către MMAP într-un interval maxim de 60 de minute de la fiecare actualizare în teren.

Situația actuală – Lacul de priză Voila este în curs de alimentare, cu un debit stabil de 3 m³/s. Turbiditatea este monitorizată continuu; nivelul trebuie să scadă sub limita sanitară pentru reluarea tratării apei. Specialiști ANAR sunt în teren permanent la barajul Paltinu, priza ELSID, lacul de priză Voila și Stația de Tratare Voila. Estimarea tehnică pentru reluarea furnizării apei potabile către populație este de maximum șase zile, în funcție de turbiditate și de capacitatea operatorului ESZ Prahova de a restabili procesul de tratare.

- Publicitate -

La nivelul Ministerului Energiei, au fost stabilite următoarele:

În data de 02.12.2025, la ora 19:00, la solicitarea ministrului Energiei, Bogdan – Gruia Ivan, a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova (CJSU), unde a fost analizată situația alimentării cu apă a populației și a consumatorilor industriali din județul Prahova, pe fondul crizei în alimentarea cu apă, care a survenit la sfârșitul săptămânii trecute.

Discuțiile s-au axat pe următoarele direcții:

– Evaluarea cât mai exactă a situației în alimentarea cu apă;

- Publicitate -

– Analiza riscurilor care ar putea să apară în perioada imediat următoare;

– Stabilirea măsurilor necesare pentru stabilizarea situației și revenirea la alimentarea normală.

Secretarul de stat Casian Nițulescu și directorul DEN – Transelectrica Virgiliu Ivan au dat asigurări că nu sunt probleme în alimentarea cu energie electrică la nivelul județului Prahova și la nivel național, chiar și în condițiile în care centrala CECC Brazi aparținând OMV Petrom a fost oprită.

- Publicitate -

În cadrul ședinței au fost comunicate recomandări, similare celor din zona de energie electrică, pentru societățile comerciale implicate în alimentarea cu apă a populației și a consumatorilor industriali, de pe raza județului Prahova, dintre care menționăm:

– Creșterea numărului de personal de supraveghere și de intervenție la instalațiile care asigură alimentarea cu apă;

– Pregătirea echipamentelor și a materialelor necesare înlocuirii rapide în cazul apariției unor incidente la instalațiile de alimentare cu apă.

- Publicitate -

După ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, au fost transmise dispoziții operative către operatorul de distribuție de energie electrică, astfel:

– Anularea lucrărilor din instalațiile de 110 kV și de medie tensiune de pe raza județului Prahova, până la revenirea la situația normală, estimată pentru luni, 08.12.2025, pentru a reduce riscurile care ar putea să apară în alimentarea cu energie electrică a infrastructurii cu apă potabilă și apă industrială;

– Mobilizarea echipelor de intervenție, care să asigure o reacție rapidă la eliminarea potențialelor defecte și la reluarea rapidă a alimentării cu energie electrică a infrastructurii de apă a județului Prahova, în caz de necesitate.

Măsurile dispuse au avut următoarele rezultate:

1. Sistemul Energetic Național a fost stabilizat, iar riscurile pentru populație și industrie au fost eliminate.

A fost acoperită integral suspendarea temporară de producție de la CECC Brazi, prin mecanisme de piață.

De asemenea, au fost analizate prognozele și nu au fost identificate fenomene meteo care să conducă la creșterea consumului în această perioadă.

Împreună cu operatorii din Sistemul Energetic Național, a fost realizată o analiză a capacităților de producție:

Se vor folosi capacitățile disponibile de la CE Oltenia

A fost repus în producție Grupul 6 de la Rovinari – conectarea la SEN a avut loc astăzi, 3 decembrie;

Stocurile de cărbune însumează peste 553 mii tone de lignit la CE Oltenia.

Grupul de la CET Paroșeni este pregătit să pornească, dacă situația o va impune;

Se vor folosi capacitățile disponibile de la Hidroelectrica:

Nivelul rezervelor este de peste 71 % în acumulările naționale, o valoare foarte bună pentru această perioadă.

2. Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal.

Echipele din teren au intervenit pentru a asigura debitul necesar de apă către rafinărie

94 l/s asigurați pentru Petrobrazi (necesarul este de 61 l/s);

Un bypass suplimentar, solicitat pentru orice eventualitate, este finalizat și funcțional.

3. A fost programată repornirea Centralei electrice de la Brazi

Ca urmare a discuțiilor cu operatorul centralei, cu autoritățile locale și cu Apele Române, centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă necesar răcirii revine în parametrii de siguranță.

Estimare: luni, 8 decembrie.

În domeniul medical, au fost luate măsuri preventive.

Ministerul Sănătății coordonează soluțiile situației critice generate de lipsa alimentării cu apă în următoarele unități sanitare:

Spitalul Municipal Câmpina

Spitalul de Psihiatrie Voila

Spitalul de Pneumofiziologie Florești

Spitalul Orășenesc Băicoi

Spitalul de Pneumologie Breaza

În data de 2 decembrie 2025, în aceste unități, se aflau 378 de pacienți, activitatea medicală fiind susținută de 1.260 de angajați.

Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății va coordona monitorizarea sanitară și controlul microbiologic în toate spitalele afectate.

Pentru a asigura continuitatea îngrijirilor medicale, Ministerul Sănătății a activat mecanismul de suport cu spitalele de urgență din București:

Spitalul Universitar de Urgență București

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”

Spitalul Universitar de Urgență Elias

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Aceste unități sanitare au pus la dispoziție paturi nechirurgicale și paturi chirurgicale, pregătite pentru eventualele transferuri. În cazul unui incident major sau al unor situații cu victime multiple, aceste spitale sunt deja în alertă și pot prelua imediat pacienți din Prahova.

Celula de criză activată la nivelul Ministerului Sănătății funcționează în regim permanent și menține legătura cu instituțiile locale.

Guvernul, prin ministerele Afacerilor Interne, Mediului, Energiei, Sănătății și instituțiile cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență, rămân în continuare mobilizate pentru sprijinirea persoanelor afectate de lipsa de furnizare a apei și remedierea cât mai rapidă a situației.