Nicușor Dan despre criza apei din Prahova: „Vinovăția e la Apele Române

Președintele Nicușor Dan a reacționat la criza apei care afectează județul Prahova de vineri după amiază. În opinia sa, vinovăția o poartă Apele Române.

„Am discutat cu ministrul Energiei mai des. Pe partea de energie, lucrurile sunt acoperite în momentul de față. Transelectrica suplinește din importuri și din ce producem noi”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă ar trebui demisă Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului, Președintele a declarat:

„Evident că, în urma unei astfel de situații, trebuie să stabilim vinovații. În opinia mea, vinovăția e la Apele Române. Înțeleg că este un control, pentru care vom avea o primă evaluare vineri. În urma acestei evaluări o să tragem cu toții concluzii”, potrivit antena3.ro.

„Acum șase luni am avut același lucru la Salina Praid. Avem niște proiectanți care fac niște proiecte, după care se duc la autorități ale statului și toți scriu că nu e niciun pericol.

Ce zic ei că nu e pericol se întâmplă că, atunci când plouă sau apar alte fenomene, care nu au fost prevăzute, se transformă în pericol. Într-o documentație trebuie să fie prevăzute toate scenariile”, a spus Președintele.

În legătură cu numirile politice de la Apele Române, Nicușor Dan a declarat: „Am spus de mai multe ori, despre calitatea oamenilor care lucrează în diferite instituții ale statului.”

„O să fie un lung proces până să ajungem să avem numiri în instituțiile statului, mai ales în funcții de conducere, pe criterii de meritocrație”, a conchis Nicușor Dan.

Livrarea apei potabile în localitățile din Prahova și Dâmbovița va reîncepe de luni, 8 decembrie, iar vina pentru situația existentă la momentul actual aparține atât Administrației Bazinale Buzău-Ialomiţa, cât și operatorului de apă de la nivel local, a anunțat, miercuri, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Aceasta a adăugat că operatorul ESZ Prahova a știut că există riscul de creștere a turbidității apei, dar nu a luat cuvântul la una dintre ședințele organizate la nivel local, în luna octombrie.