Închiderea centralei electrice de la Brazi a fost prelungită

Criza apei din Prahova continuă dea peste cap producția de energie electrică la nivel național. Închiderea centralei de la Brazi a fost prelungită până joi, la miezul nopții.

Prelungirea închiderii centralei electrice de la Brazi are loc după ce inițial s-a vorbit despre o întrerupere de doar 2 zile.

În noaptea de miercuri spre joi ar fi trebuit ca centrală să repornească, însă autoritățile nu au găsit o soluție.

Centrala electrică OMV Petrom de la Brazi este o centrală pe ciclu combinat gaze–abur (CCGT), iar acest tip de centrală are nevoie de cantități mari de apă pentru mai multe procese tehnice esențiale, au explicat specialiștii de la Asociația Energia Inteligentă.

Fără apă suficientă, centrala nu poate condensa aburul, ceea ce oprește întreg ciclul termic și centrala trebuie oprită.

Ce spune ministrul Energiei despre scenariul unui blackout

Ministrul Energiei a exclus, într-o intervenție pentru Antena 3, scenariul unui blackout, ca urmare a închiderii centralei.

„Luni–marți vom avea suficientă apă pentru a porni prima turbină din centrala pe gaz și ne vom duce până la o producție de cel puțin 300 de megawați.

Avem suficientă energie în sistemul național de la Complexul Energetic Oltenia. Putem spune că suntem asigurați și nu există perturbații pe piața energetică națională. Nu e risc de blackout.

Centrala de la Brazi produce 10%. Am putut suplini oprirea ei doar prin creșterea capacității centralelor existente. Centrala de la Brazi e oprită din lipsă de apă tehnologică, necesară pentru răcirea întregului sistem de la cele două turbine. De săptămâna viitoare vom avea suficientă apă pentru a porni prima turbină și apoi a doua. Va mai rămâne închisă maximum o săptămână.

Din momentul în care avem suficientă apă tehnologică pentru răcire, e nevoie de 48 de ore până când turbinele vor putea produce energie electrică”.