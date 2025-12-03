Femeie din Comarnic, agresată de fostul soț. Bărbatul s-a ales cu dosar penal

Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, o femeie din Comarnic a fost agresată de fostul soț. În urma agresiunilor, acestuia i-a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit surselor apropiate anchetei, femeia i-a făcut o vizită fostului soți și, în timpul acesteia, discuțiile între cei doi au degenerat, bărbatul lovindu-și fost soție și oprind-o să părăsească incinta casei sale. În momentul în care femeia a reușit să plece, s-a dus direct la cel mai apropiat post d epoliție, unde a depus reclamație.

Fostul soț a rămas astfel în arest la domiciliu și i s-a întocmit dosar penal. De asemenea, a fost emis ordin de protecție împotriva bărbatului și acestuia i s-a montat un dispozitiv electronic de monitorizare.

„Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Comarnic au dispus la data de 29 noiembrie a.c., măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

În fapt, polițiștii din cadrul Poliției orașului Comarnic au fost sesizați la data de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 13:30, de către o femeie cu privire la faptul că la aceeași dată, ar fi fost agresată de către un bărbat.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că în timp ce se afla la domiciliul acestuia, în orașul Comarnic, ar fi avut un conflict verbal spontan cu acesta, pe fondul geloziei, conflict care a degenerat în acte de violență, provocându-i femeii leziuni fizice și ulterior ar fi împiedicat-o să părăsească locuința.

Dispozitiv electronic de monitorizare

A fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând faptul că există risc iminent asupra vieții și integrității femeii, fiind de acord cu emiterea unui ordin provizoriu de protecție față de bărbat, cu monitorizare electronică.

În urma administrării probatoriului, față de bărbatul de 34 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă măsura preventivă a arestului la domiciliu.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.