Apă îmbuteliată, cu buletinul, la Câmpina

Pentru a acoperit necesarul de apă potabilă, asta întrucât apa din rezerva de stat este insuficientă, Primăria Câmpina a cumpărat apă îmbuteliată pentru a ajuta populația.

Primul TIR cu apă a fost deja distribuit, primarul Irina Nistor precizând că mâine, 3 decembrie, urmează să sosească și cel de-al doilea TIR.

„În punctul de la C.N. Nicolae Grigorescu sunt distribuite, zilnix, baxuri cu apă îmbuteliată, 8 litri pentru 2 persoane din aceeași familie. Unora, da, li se cere buletinul, asta fiindcă, trebuie să avem o evidență, dar și pentru că, spun asta cu părere de rău, au venit oameni din alte localități afectate. Eu, însă, trebuie să sprijin persoanele din comunitatea mea, însă. Ajutăm localnicii, dar și chiriașii. Am dus apă inclusiv în arestul de la Câmpina”, a precizat Irina Nistor.

Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni, atât din județul Prahova, cât și din şi Dâmboviţa, care au rămas fără apă la robinete de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu, s-ar putea relua de săptămâna viitoare, mai exact pe 8 decembrie.