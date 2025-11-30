La Câmpina, criza apei anulează aprinderea iluminatului festiv

Zeci de mii de locuitori din 12 localități au rămas fără apă potabilă, după ce instalațiile de la barajul Paltinu, principala sursă de alimentare pentru zona Câmpina, au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidității ridicate cauzată de ploile din ultima perioadă. Cum, în cel mai fericit scenariu, furnizarea apei va fi reluată de-abia miercuri, 3 decembrie, autoritățile din Câmpina au decis să anuleze evenimentul de duminică, 30 noiembrie, când ar fi trebuit să fie aprins iluminatul festiv de sărbători.

Criza apei potabile se adâncește. Administraţia Naţională „Apele Române” a anunțat, sâmbătă seară, că situaţia este „critică” și a cerut autorităților din Prahova să declare stare de urgență.

Între timp, la Câmpina, CLSU (Comitetului local pentru situații de Urgență) a propus supendarea cursurilor în școli marți, 2 decembrie, cu posibilitate de prelungire, pentru evitarea unei crize sanitare.

În egală măsură, evenimentul din data de 30 noiembrie 2025, programat la ora 18:00 în centrul orașului (Parcul Regele Mihai I), pentru aprinderea luminilor de sărbători a fost anulat.

„Din păcate, din cauza situației fără precedent cu furnizarea apei potabile la nivelul municipiului, situație care afectează în prezent zeci de mii de locuitori din Câmpina și localitățile învecinate, ne vedem nevoiți să anulăm adunarea publică ce urma să facă parte din deschiderea sărbătorilor.

Totuși, dorim să vă anunțăm că luminițele festive se vor aprinde în continuare, cu respectarea deciziilor autorităților și cu grijă pentru sănătatea și siguranța tuturor.

Decizia de anulare a evenimentului are la bază responsabilitatea față de comunitate: o adunare publică în aceste condiții ar fi pusă sub semnul riscului, în contextul în care locuitorii Câmpinei se confruntă cu dificultăți grave în asigurarea unei nevoi fundamentale — accesul la apă potabilă.

Vă mulțumim pentru înțelegere și solidaritate. Ne dorim să oferim tuturor șansa de a sărbători în siguranță, atunci când condițiile vor permite. Sperăm să revenim cât mai curând cu un moment festiv, la o dată ce va fi comunicată ulterior, pentru a trăi împreună spiritul sărbătorilor, fără grija unei crize”, au transmis reprezentanții municipalătății.