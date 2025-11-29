Copac căzut peste o mașină pe strada Cumpătul din Ploiești

Un copac a căzut, duminică după-amiază, peste un autoturism parcat pe strada Cumpătul din Ploiești. Pompierii sunt prezenți la fața locului pentru a îndepărta copacul.

Din primele date furnizate de către ISU Prahova, mașina se afla parcată în zonă în momentul prăbușirii copacului.

„ISU intervine pentru degajarea copacului cu un echipaj si o autospeciala de stingere.

Potrivit primelor date, nicio persoana nu a fost rănită. Se pare ca autoturismul era parcat in zona.”, a trnamsis ISU Prahova.