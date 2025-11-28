Cine va fi noul șef al DN1 Prahova în locul lui Florin Aristan

Subcomisarul de poliție Cătălin Grancea, din cadrul Poliției Municipiului Câmpina, va fi noul șef al DN1 Prahova. Acesta îi ia locul comisarului șef Florin Cătălin Aristan, care a ieșit la pensie și care a condus Biroului Drumuri Naționale şi Europene în cadrul Serviciului Rutier al IPJ Prahova.

- Publicitate -

Noua funcție va fi preluată de către Cătălin Grancea începând cu data de 1 decembrie 2025.

Dincolo de un CV impresionant, subcomisarul Poliției Rutiere Câmpina, care, de săptămâna viitoare, va fi noul șef al DN1 Prahova, a reușit, de-a lungul activității sale profesionale, să „dea statisticele peste cap”: de la numărul dosarelor soluționate și cel al arestărilor dispuse, până la multiplele activități derulate în școli pe linie de educație rutieră și creștere a gradului de siguranță pe drumurile publice, ori numărul acțiunilor proactive pentru reducerea riscului rutier.

- Publicitate -

Din decembrie 2023 până în prezent, Cătălin Grancea, care a absolvit Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, cu studii de master în domeniul Școlii Doctorale, s-a aflat la comanda Biroului Poliției Rutiere Câmpina.