Eveniment

Florin Aristan, șeful Poliției Rutiere Prahova, a ieșit la pensie

Luiza Toboc
Luiza Toboc
aristan florin
Florin Aristan

După 25 de ani de activitate în cadrul structurilor de poliție, comisarul șef Florin Cătălin Aristan, cel care a condus Biroului Drumuri Naționale şi Europene în cadrul Serviciului Rutier al IPJ Prahova, a ieșit  la pensie.  Încetarea de drept a contractului individual de muncă s-a făcut începând cu data de 21 noiembrie 2025.

Absolvent al Academiei de Poliţie „Al. Ioan Cuza” Bucureşti, comisarul șef Florin Cătălin Aristan  a fost numit, în 2021,  la comanda Biroul Drumuri Naționale și Europene, cu sediul în Bărcănești, Prahova.

Înainte, acesta a fost responsabil de coordonarea, îndrumarea și controlul activității structurilor de poliție rutieră și ordine publică în postura de șef al Inspectoratului de Poliție Prahova.

1 COMENTARIU

  1. Pensie îndelungată îi doresc.
    Rămâne să sperăm că noul șef va reuși să-și pună subalternii la treabă, fiindcă în orașul Ploiesti nu pare să existe Poliție Rutieră.

