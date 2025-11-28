Florin Aristan, șeful Poliției Rutiere Prahova, a ieșit la pensie

După 25 de ani de activitate în cadrul structurilor de poliție, comisarul șef Florin Cătălin Aristan, cel care a condus Biroului Drumuri Naționale şi Europene în cadrul Serviciului Rutier al IPJ Prahova, a ieșit la pensie. Încetarea de drept a contractului individual de muncă s-a făcut începând cu data de 21 noiembrie 2025.

Absolvent al Academiei de Poliţie „Al. Ioan Cuza” Bucureşti, comisarul șef Florin Cătălin Aristan a fost numit, în 2021, la comanda Biroul Drumuri Naționale și Europene, cu sediul în Bărcănești, Prahova.

Înainte, acesta a fost responsabil de coordonarea, îndrumarea și controlul activității structurilor de poliție rutieră și ordine publică în postura de șef al Inspectoratului de Poliție Prahova.