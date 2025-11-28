Florin Aristan, șeful Poliției Rutiere Prahova, a ieșit la pensie

După 25 de ani de activitate în cadrul structurilor de poliție, comisarul șef Florin Cătălin Aristan, cel care a condus Biroului Drumuri Naționale şi Europene în cadrul Serviciului Rutier al IPJ Prahova, a ieșit la pensie. Încetarea de drept a contractului individual de muncă s-a făcut începând cu data de 21 noiembrie 2025.
Absolvent al Academiei de Poliţie „Al. Ioan Cuza” Bucureşti, comisarul șef Florin Cătălin Aristan a fost numit, în 2021, la comanda Biroul Drumuri Naționale și Europene, cu sediul în Bărcănești, Prahova.
Înainte, acesta a fost responsabil de coordonarea, îndrumarea și controlul activității structurilor de poliție rutieră și ordine publică în postura de șef al Inspectoratului de Poliție Prahova.
Pensie îndelungată îi doresc.
Rămâne să sperăm că noul șef va reuși să-și pună subalternii la treabă, fiindcă în orașul Ploiesti nu pare să existe Poliție Rutieră.