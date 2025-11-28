„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.
Cununii Ploiești 30.11.2025 – 07.12.2025
- 4.12.2025
Dunăreanu Nicolae-Emil – Giubernea Emilia
- 07.12.2025
Tincu Silviu-Gabriel – Jalobă Andreea-Corina
Cununii Câmpina 30.11.2025 – 07.12.2025
06.12.2025
- Răduică Ilarion – Fofircă Elena-Amelia
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!