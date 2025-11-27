„Republica lui Moș Crăciun” se deschide, sâmbătă, la Ploiești

„Republica lui Moș Crăciun”, târgul de Crăciun din Ploiești, se va deschide, sâmbătă, 29 noiembrie, și va avea loc în centrul orașului, pe esplanada Palatului Administrativ.

- Publicitate -

Evenimentul va rămâne deschis până pe data de 11 ianuarie 2026, vizitatorii putând să se bucure pe îndelete de activitățile specifice sezonului.

Deschiderea se va face începând cu ora 18.00, în centrul orașului, acolo unde este amplasat și bradul de Crăciun.

- Publicitate -

Cei prezenți se vor bucura și de un moment special, iluminatul festiv fiind încredințat copiilor, care vor apăsa „butonul magic” și va marca debutul sărbătorilor de iarnă la Ploiești.

După momentul magic, seara va continua cu muzică live, susținută de Andres Chiriac și Raluka.

În ziua de duminică participanții se vor putea bucura, începând cu ora 19.00, de alte concerte live, susținute de Charlene, Amme și Zdob și Zdub.

- Publicitate -

Ce atracții vor fi la „Republica lui Moș Crăciun”