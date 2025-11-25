Turist dispărut în Bucegi de duminică

Salvamontiștii depun eforturi pentru a găsi un turist rătăcit în masivul Bucegi încă de duminică. Salvatorii montani au fost contactați duminică de un bărbat care solicita ajutor, afirmând că se află într-o stare avansată de epuizare și hipotermie.

Duminică, o echipă de prim-răspuns formată din șapte salvatori montani și voluntari din cadrul formației Salvamont Râșnov a Serviciului Județean Salvamont Brașov, a fost mobilizată de urgență pentru localizarea persoanei care susținea că se află în apropierea Lacului Țigănești.

Acțiunea nu a avut succes, iar căutările au fost reluate luni dimineață.

„Din păcate, persoana căutată nu a fost localizată în zona indicată. După șapte ore de căutări, în cursul dimineții, în jurul orei 5:00, salvatorii montani s-au retras din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

În această dimineață, la ora 7:00, căutările au fost reluate, iar în sprijin au fost solicitați salvamontiști din cadrul Salvamont Zărnești, Salvamont Predeal, Salvamont Bran precum și o echipă din cadrul IJJ Brașov”, au transmis reprezentanții Salvamont Brașov luni dimineață.

Salvatorii montani au coborât și pe Valea Țigănești, însă nu au identificat urme sau indicii în zonă. A fost solicitat și elicopterul SMURD, iar la căutări a fost folosită inclusiv o dronă cu termoviziune.

Luni după amiază, după 17 ore de căutări, salvamontiștii au reușit să identifice un rucsac cu echipament în zona vizată, care a fost predat poliției pentru verificări.

Marți după amiază, salvamontiștii au transmis că misiunea lor nu s-a încheiat:

„Căutările au fost reluate în această dimineață, la ora 6:00, când salvamontiștii au ajuns din nou pe teren.

Zona a fost verificată atât cu dispozitivul RECCO, cât și cu drona dotată cu cameră de termoviziune. Ulterior, la acțiune s-au alăturat și salvatori montani din Râșnov, Victoria, Brașov, Predeal, Zărnești, precum și doi jandarmi montani.

Până în acest moment nu au fost identificate elemente concludente. Echipele au sondat în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă este instabil, fiind prezente acumulări mari și zone cu plăci de zăpadă instabilă. Activitățile continuă și la această oră”, au anunțat reprezentanții Salvamont Brașov marți după amiază.