Se închide circulația de luni, pe DN1, zona Movila Vulpii. Mesajul CNAIR

CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) reamintește șoferilor că circulația rutieră pe DN1 se va închide începând de luni, 24 noiembrie, de la ora 10.00, în zona trecerii la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii. Măsura este necesară pentru refacerea asfaltului. Lucrările sunt programate să se termine joi, 27 noiembrie.

„Atenție șoferi! În perioada 24.11.2025, ora 10:00 – 27.11.2025, ora 12:00, se închide circulația rutieră pe #DN1, km 69+925, în vederea executării lucrărilor de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată.

Circulația autovehiculelor cu MTMA ≤ 3,5 se va desfășura pe următoarele variante de ocolire:

Ruta 1 pentru relaţia București – Brașov şi retur:

DN 1, km. 68+440 inters. cu DJ 155, km. 0+000 → DJ 155, Păulești → inters. cu DJ 102 → DJ 102, Găgeni → inters. cu DJ 100F → DJ 100F Țintea – Lilești, → inters DJ 215, Băicoi → DJ 215 inters cu DN 1, km. 73+770 → DN 1, Brașov.

Ruta 2 pentru relaţia București – Brașov şi retur:

DN 1, 64+400 inters. cu DN 72, km. 76+180 → DN 72, km. 68+648 Stoenești inters. cu DJ 144, km.0+000 → DJ 144, Aricești – Rahtivani → inters. cu DJ 720, Florești → DJ 720 inters. cu DN 1, km. 80+700 → DN 1, Brașov.

Circulația riveranilor/proprietarilor de terenuri este permisă pe sectoarele DN 1 cuprinse între km. 68+440 – km. 69+900 și km. 73+770 – km. 69+900, cu semnalizarea rutieră temporară corespunzătoare acestor sectoare de drum.

Circulația autovehiculelor cu MTMA > 3,5 se va desfășura pe următoarea variantă de ocolire:

Pentru relaţia București – Brașov şi retur:

DN 1, km. 59+800 (Bărcănești) intersecție cu DN 1A, km. 76+180 – Centura de Vest – DN 1A (Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele) – DN 1, km 161+000, Brașov.

Participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară montată pe teren”, au transmis reprezentanții CNAIR.