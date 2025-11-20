- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Elevii și profesorii Școlii Spectrum Ploiești premiați la Gala Lumina 2025

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Nouă elevi și profesori ai Școlii Spectrum Ploiești au fost premiați pentru excelență academică, implicare socială și performanțe artistice și sportive la Gala Lumina 2025. 

- Publicitate -

„Suntem mândri de realizările lor și de modul în care reprezintă valorile școlii noastre: responsabilitate empatie, străduință, perseverență, excelență, creativitate și toleranță”, au transmis reprezentanții Școlii Spectrum Ploiești în urma evenimentului.

Elevi premiați pentru excelență academică:

  1. Toader Matei- clasa a VIII-a
  2. Poenaru Isabela- clasa a V-a
  3. Maria Eftemie- clasa a VIII-a
  4. Bianca Busioc- clasa a VI-a
  5. Bianca Tănase- clasa a VII-a

Elevi premiați pentru performanțe sportive:

  • Miclea Briana- clasa a II-a
  • Miclea Eric- clasa a V-a

Prof. pentru învățământ primar:

  • Irina Vintilă
  • Andreea Cărpușor

Gala Lumina 2025 ne reamintește că succesul se construiește împreună prin pasiune, efort și colaborare.

- Publicitate -

Felicitări tuturor elevilor și profesorilor pentru energia, dedicarea și inspirația pe care le aduc, zi de zi.

Continuăm să creștem, să învățăm și să strălucim împreună!

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Dovada că Sistemul Antigrindină este ineficient în Prahova

Corina Matei Corina Matei -
După ce, din 2005 până în 2024, în România...

Muzeul unic care spune istoria petrolului românesc

Oana Stoica Oana Stoica -
În centrul Ploieștiului, într-o clădire care încă păstrează eleganța...

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -