Elevii și profesorii Școlii Spectrum Ploiești premiați la Gala Lumina 2025

Nouă elevi și profesori ai Școlii Spectrum Ploiești au fost premiați pentru excelență academică, implicare socială și performanțe artistice și sportive la Gala Lumina 2025.

- Publicitate -

„Suntem mândri de realizările lor și de modul în care reprezintă valorile școlii noastre: responsabilitate empatie, străduință, perseverență, excelență, creativitate și toleranță”, au transmis reprezentanții Școlii Spectrum Ploiești în urma evenimentului.

Elevi premiați pentru excelență academică:

Toader Matei- clasa a VIII-a Poenaru Isabela- clasa a V-a Maria Eftemie- clasa a VIII-a Bianca Busioc- clasa a VI-a Bianca Tănase- clasa a VII-a

Elevi premiați pentru performanțe sportive:

Miclea Briana- clasa a II-a

Miclea Eric- clasa a V-a

Prof. pentru învățământ primar:

Irina Vintilă

Andreea Cărpușor

Gala Lumina 2025 ne reamintește că succesul se construiește împreună prin pasiune, efort și colaborare.

- Publicitate -

Felicitări tuturor elevilor și profesorilor pentru energia, dedicarea și inspirația pe care le aduc, zi de zi.

Continuăm să creștem, să învățăm și să strălucim împreună!