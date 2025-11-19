Avarie Termo în Ploiești. Zonele fără apă caldă și căldură

Mai multe zone din centrul Ploieștiului nu sunt alimentate cu apă caldă și căldură în astăzi din cauza unei avarii înregistrate la racordul general PT 3 Centru, pe magistrala IV Centru, în zona 7 Etaje.
Finalizarea intervenției ar urma să se termine în această seară, în jurul orei 19.00. Punctele și modulele termice afectate:
„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere. Echipele noastre vor acționa pentru finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp.
Pentru relații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0800 672 777 – TelVerde – număr de telefon apelabil gratuit, la nivel național, în orice rețea, 24 de ore din 24, 7 zile din 7”, au transmis reprezentanții Termo Ploiești prin intermediul unui comunicat de presă.