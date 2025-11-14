Controale la transportatorii de persoane și mărfuri, în Prahova

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova (ITM Prahova), desfășoară vineri, 14 noiembrie, o amplă acțiune al cărei scop este acela de a verifica legalitatea transporturilor de mărfuri și persoane.

Controalele au loc în punct „fierbinți” ale județului, cum ar fi DN1-Valea Prahovei sau DN1B (zona Bucov–Valea Călugărească).

Sunt monitorizate cu atenție activitățile desfășurate de conducătorii auto, în special respectarea timpilor de conducere, a pauzelor obligatorii și a perioadelor de odihnă prevăzute de legislația în vigoare.

Aceste controale urmăresc prevenirea comportamentelor care pot pune în pericol siguranța rutieră.

„Nerespectarea regimului de odihnă și a limitelor de conducere poate duce la creșterea semnificativă a riscului de producere a accidentelor rutiere, întrucât oboseala este unul dintre factorii majori care afectează atenția, timpul de reacție și capacitatea de decizie a șoferilor”, transmit reprezentanții Poliției Prahova.