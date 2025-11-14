- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
verighete
foto cu caracter ilustrativ

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”

- Publicitate -

Cununii  Ploiești 16 – 22. 11. 2025

17.11.2025

  • Păun Alexandru – Ionuț – Ungureanu Andreea-Nicol
  • Costea Marian – Ovidiu – Sirenko Viktoriia

21.11.2025

  • Bălan Nicolae-Dan – Danileț Gabriela

22.11.2025

  • Marin Alexandru – Mihai – Dinu Mirela-Georgiana
  • Necula Andrei – Daniel – Stanciu Diana-Ioana
  • Dincă Constantin – Liviu – Bîsceanu Claudia-Cristina
  • Alexandru Iustin – Ioan – Buzățoiu Elena
  • Barbu Victor-George – Monigu Iulia Cristiana
  • Ciocan Florin – Adrian – Scutaru Alexandra

Cununii Câmpina  16 – 22. 11. 2025

22.11.2025

  • Corneanu Andrei-Bogdan – Iordache Iulia-Gabriela

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Cine-i face dreptate lui Paul, tânărul ucis pe trecerea de pietoni din Câmpina?

Luiza Toboc Luiza Toboc -
În 2022, Paul Dragomir, un adolescent din Câmpina, era...

Tu primești pensie specială, ca să îți faci meseria pentru care ai oricum salariu?

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Halucinanta plângere penală formulată de CSM împotriva vicepremierului Oana...

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -