„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”

Cununii Ploiești 16 – 22. 11. 2025

17.11.2025

Păun Alexandru – Ionuț – Ungureanu Andreea-Nicol

Costea Marian – Ovidiu – Sirenko Viktoriia

21.11.2025

Bălan Nicolae-Dan – Danileț Gabriela

22.11.2025

Marin Alexandru – Mihai – Dinu Mirela-Georgiana

Necula Andrei – Daniel – Stanciu Diana-Ioana

Dincă Constantin – Liviu – Bîsceanu Claudia-Cristina

Alexandru Iustin – Ioan – Buzățoiu Elena

Barbu Victor-George – Monigu Iulia Cristiana

Ciocan Florin – Adrian – Scutaru Alexandra

Cununii Câmpina 16 – 22. 11. 2025

22.11.2025

Corneanu Andrei-Bogdan – Iordache Iulia-Gabriela

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!