„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”
- Publicitate -
Cununii Ploiești 16 – 22. 11. 2025
17.11.2025
- Păun Alexandru – Ionuț – Ungureanu Andreea-Nicol
- Costea Marian – Ovidiu – Sirenko Viktoriia
21.11.2025
- Bălan Nicolae-Dan – Danileț Gabriela
22.11.2025
- Marin Alexandru – Mihai – Dinu Mirela-Georgiana
- Necula Andrei – Daniel – Stanciu Diana-Ioana
- Dincă Constantin – Liviu – Bîsceanu Claudia-Cristina
- Alexandru Iustin – Ioan – Buzățoiu Elena
- Barbu Victor-George – Monigu Iulia Cristiana
- Ciocan Florin – Adrian – Scutaru Alexandra
Cununii Câmpina 16 – 22. 11. 2025
22.11.2025
- Corneanu Andrei-Bogdan – Iordache Iulia-Gabriela
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!