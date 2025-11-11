Închisoare pe viață pentru doi dintre ucigașii afaceristului Adrian Kreiner

Pedepse record pentru ucigașii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner. Doi dintre inculpaţi au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă, iar al treilea a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare. Decizia instanței poate fi atacată cu apel.

Omul de afaceri Adrian Kreiner a fost ucis în urmă cu doi ani. Kreiner, care a murit în urma unui jaf petrecut în propria casă, a fost legat de mâini şi de picioare de către cei trei bărbaţi cu cagule care au intrat în locuinţa lui

Ucigașii lui Adrian Kreiner au primit următoarele pedepse:

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.

Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Cei trei inculpaţi sunt obligaţi, în solidar, la plata în favoarea fostei partenere a omului de afaceri a sumei de 33.644 de lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 150.000 de euro cu titlu de daune morale.

Totodată, cei trei sunt obligați, în solidar, la plata în favoarea în favoarea fficei omului de afaceri a sumei de 300.000 de euro daune morale.

Omul de afaceri Adrian Kreiner a fost ucis în 2023. Bărbatul, care a murit în urma unui jaf petrecut în propria casă, a fost legat de mâini şi de picioare de către cei trei bărbaţi cu cagule care au intrat în locuinţa lui și l-au torturat pentru a-i fura bani și bunuri din locuință.