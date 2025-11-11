Parc de joacă din cartierul Malu Roșu, vandalizat

Un loc de joacă din cartierul Malu Roșu din Ploiești a fost vandalizat, ieri seară. Autorii nu au fost identificați, întrucât în zonă nu există camere video.

În parcul de pe Aleea Cirezarilor, reamenajat în urmă cu aproximativ trei luni, pentru a oferi copiilor, dar și părinților, un spațiu plăcut și sigur, unul dintre obiectele de mobilier urban a fost vandalizat.

Imaginea cu respectivul echipament de joacă, înainte și după, vorbește de la sine și demonstrează din plin lipsa de educație a multor semeni, care, în cazul de față, cu siguranță, nu sunt copiii din respectivul cartier, ce, din păcate, nu s-au putut bucura prea mult de obiectul destinat lor.

Reprezentanții SGU au transmis că vor reface respectivul obiect distrus și au transmis următorul mesaj:

„Este greu de înțeles cum, în ciuda eforturilor depuse pentru îmbunătățirea zonei, astfel de gesturi continuă să apară, din motive care, oricât am încerca, ne scapă logicii și bunului simț.

Spațiile publice sunt ale tuturor. Ele reflectă grija, respectul și implicarea comunității. Fiecare bancă, coș de gunoi sau element decorativ este montat cu gândul la confortul și siguranța celor care le folosesc.

Facem apel la responsabilitate. Haideți să protejăm împreună ceea ce construim. Respectul față de spațiul comun începe cu fiecare dintre noi”.