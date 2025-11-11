Cum arată blocurile reabilitate termic de la Mâneciu

Un amplu proiect de reabilitare termică și renovare a blocurilor, cu finanțare prin PNRR, s-a derulat la Mâneciu. Valoarea totală a investiției se cifrează la peste 4,4 milioane de euro. Proiectul a inclus și o serie amplă de lucrări pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Procesul de reabilitare termică și renovare a blocurilor din Măneciu a fost unul amplu, iar rezultatul este cu mult peste așteptări.

Modernizarea a vizat nu doar izolarea pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și a ușilor, precum și termoizolarea teraselor și a planșeului. Proiectul a inclus și o serie amplă de lucrări pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

„În 2022 am obținut finanțare prin PNRR pentru toate cele 10 blocuri, pe componenta C5 – Valul renovării, program derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Au fost practic două loturi de blocuri.

Primul lot, de cinci blocuri, cu un număr de 88 de apartamente, a avut o valoare de 1.843.786 euro. La primul lot a început procedura de recepție.

Cel de-al doilea lot, tot de 5 blocuri, cu un număr total de 120 de apartament, a avut o valoare de 2.611.693 euro. La cel de-al doilea lot suntem în faza de finalizare a lucrărilor până la finele lunii”, a precizat Florin Auraș Dragomir (PNL), primarul comunei Mâneciu.

De precizat este că finanțarea proiectelor a fost asigurată exclusiv prin PNRR.