„Pe loc sau noroc”. Concursul Radio Prahova care te face din ascultător, câștigător

Din 10 noiembrie, norocul sună în direct la Radio Prahova, în noul concurs „Pe loc sau noroc”.

Un joc plin de suspans, bună dispoziție și premii inedite și haioase, cu un iPhone 16 în marea finala!

Dacă ești genul care trăieste pe muchia dintre „hai să risc” și „poate dau lovitura”, ascultă matinalul RPH, prezentat de Lăcrămioara și Irinel.

Trimite „Mă simt norocos” pe WhatsApp, la 0748 992 992.

Unul dintre concurenți este sunat live în fiecare dimineață, răspunde corect la o întrebare simplă și intră într-o dilemă amuzantă: alege pe loc un premiu surpriză, care poate fi valoros sau doar simbolic sau mizează pe noroc în marea finală pentru un iPhone 16.

„Ne-am dorit un concurs care să-i scoată pe ascultători din rutina, să-i facă să râdă și să simtă adrenalina încă de dimineată.

„Pe loc sau noroc” e fix despre asta — distracție, suspans și curajul de a risca”, spune Vlad Ghinoiu, directorul de programe Radio Prahova.

Te simți norocos? Îți ținem pumnii! Fie ca universul să țină cu tine!