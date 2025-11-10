Când ar putea fi deschis lotul 3 din A7, Ploiești – Buzău

Asociația Moldova vrea Autostradă estimează că lotul 3 Pietroasele – Buzău din Autostrada Moldovei A7 Ploiești – Buzău ar putea fi deschis pe 28 noiembrie.

„După ce lotul 2 Ploiești–Buzău a fost inaugurat acum o lună, România a ajuns la 1.353 km de autostradă și drum expres, iar acum ochii sunt pe lotul 3 Pietroasele–Municipiul Buzău (13,9 km), construit de turcii de la Nurol–Makyol.

Cu o mobilizare impresionantă – aproximativ 250 de utilaje și circa 500 de angajați (incluzând aici și subcontractorii) – șantierul este în plin sprint final:

se toarnă asfaltul (au mai rămas circa 10.000 tone care, în funcție de vreme, se vor finaliza în maxim 10 zile, conform estimărilor de la fața locului)

– se montează parapetul de protecție, marcajele rutiere și gardul perimetral al autostrăzii

– se finalizează lucrările hidrotehnice și amenajările peisagistice.

Toate activitățile avansează într-un ritm susținut, iar pe baza informațiilor din teren estimăm că deschiderea traficului se va face vineri, 28 noiembrie 2025, în cursul după amiezii, chiar înainte de mini-vacanța de 1 Decembrie!”, susțin reprezentanții Asociației, citați de economedia.ro.

Potrivit datelor Cestrin, stadiu actual fizic este de 84.86%, iar stadiu actual financiar este 42.16%.