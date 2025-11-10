Hartă tactilă pentru nevăzători, la Ploiești

Tineri entuziaști din comunitatea ploieșteană, ajutați de membri ai echipei de robotică a C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, BraveBots, au creat, cu ajutorul tehnologiei și al imprimării 3D, o hartă tactilă care să permit persoanelor cu deficiențe de vedere să exploreze orașul în siguranță.

Proiectul a prins viață prin colaborarea cu Asociația Nevăzătorilor din Ploiești și cu sprijinul comunității, dovada că atunci când știința și empatia se întâlnesc, apar lucruri extraordinare.

„Orașul în limba tuturor” este numele proiectul care va fi inaugurat, cum spun tinerii cărora le aparține ideea, la Gara de Sud din Ploiești, pe 16 noiembrie, de la ora 14.00.

„Pe 16 noiembrie, ora 14:00, la Gara de Sud Ploiești, te invităm la „Orașul în limba tuturor” – inaugurarea hărților tactile realizate în cadrul proiectului Erasmus+ Sensemaps (Nr. 2024-3-RO01-KA154-YOU-000267210).

Cu ajutorul tehnologiei și al imprimării 3D, tinerii din comunitate ajutați de echipa BraveBots au creat hărți tactile care le permit persoanelor cu deficiențe de vedere să exploreze orașul în siguranță.

Evenimentul marchează finalul unei inițiative care a transformat o idee într-o realitate accesibilă tuturor.

Vino să descoperi poveștile din spatele proiectului, oamenii care l-au făcut posibil și viziunea unui Ploiești mai incluziv! Haide să adunăm tot orașul și să celebrăm împreună „limba accesibilității”, este mesajul tinerilor, sprijiniți în acest demers de către echipa de robotică a CNMV, BraveBots.