Cadoul inedit făcut de Principele Radu al României unui liceu din Ploiești

Principele Radu al României a ajuns astăzi, 7 noiembrie, la Ploiești, unde, pentru prima dată, a vizitat C.N. „Regina Maria”, omagiind, astfel, cei 150 de ani împliniți de la nașterea celei care a fost supranumită „Mama Răniților” și „Regina-soldat” pentru activitatea sa din Primul Război Mondial. Principele Radu a ținut să facă școlii un dar inedit, primind, la rândul său, o diplomă de recunoștință din partea colegiului ploieștean. (VIDEO)
Alteța Sa Regală Principele Radu a ajuns la C.N. „Regina Maria”, la ora 11.00. A fost întâmpinat, într-un cadrul solemn, de către elevi, dar și profesori, (deopotrivă emoționați), cu pâine și sare.
Principele a numit colegiul care poartă numele Reginei Maria „o școală exemplu, o punte de legătură între trecut și prezent. „Un trecut foarte îndepărtat, un secol pe care niciunul dintre noi, din această cameră, nu ni-l putem imagina, secolul al XIX-lea. Nu ne putem imagina prin câte au trecut predecesorii noștri pentru a pune temelia învățământului românesc de astăzi.
Am văzut că certificatul de naștere al școlii voastre e 1838, iar pe certificatul de naștere al lui Carol I stă scris 1839. Așadar, ați fost, prin școală și întâiul rege al României, contemporani cu România Modernă.
Legătura dintre Coroană și școală nu a dispărut niciodată. Chiar și în anii în care familia regală nu a putut fi în țară, cinci decenii, temelia pusă de ei învățământului românesc și tuturor domeniilor din viața publică a rezistat. Nu s-a vorbit despre ea, dar ea a continuat să existe”, le-a transmis Principele Radu elevilor și profesorilor de la C. N. „Regina Maria”.
Alteța sa Regală le-a mai spus copiilor că prezentul nu este simplu, dar echilibrul în tot le va fi de mare ajutor.
„Vă chinuiți să creșteți, să creșteți bine, să respectați valorile și tradițiile trecutului, dar și să priviți cu ochii modernității către viitor, încercând să găsiți o balanță. Să nu exagerați în niciuna din părți și să faceți din urbea dumneavoastră, din familie, profesie, prieteni, dar și din națiune o entitate stabilă, care să dureze”, a fost sfatul dat de Principele Radu al României zecilor de elevi prezenți la întâlnirea cu reprezentantul Casei Regale a României.
Înainte de a vizita câteva laboratoare și a semna în cartea de onoare a școlii, acesta a ținut să facă un cadoul inedit unității de învățământ: un tablou pictat în ulei, care o înfățișează pe Regina Maria a României, un simbol al curajului, devotamentului și dragostei neţărmurite pentru țară.
O personalitate de excepție, înzestrată cu inteligență diplomatică, iubire maternă și spirit de luptă, ce a avut un impact profund asupra destinului nostru național, contribuind decisiv la realizarea Marii Uniri și la consolidarea identității românești.