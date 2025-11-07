„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”
Cununii Ploiești 09.11. 2025 – 15.11. 2025
10.11.2025
- Lakroune Abdellah – Ene Doinița
11.11.2025
- Ciorobea Iordănică – Moale Mirela
14.11.2025
- Petrache Florin – Petrache Cristina
15.11.2025
- Drideanu Leonard – Marian – Teșcan Cristina
- Neacșu Cristian – Alberto – Dițu Ioana Diana
- Păun Daniel Marius – Ștefan Claudia – Cristina
- Tudorache Andrei-Marian – Furtună Rafaela – Mariana
Cununii Câmpina 09.11. 2025 – 15.11. 2025
15.11.2025
- Tabacu Lucian -Adrian – Gogolan Florentina
- Căluean Ionuț -Cătălin -Bugeac Geanina -Gina
- Anghel Pompiliu -Iulian – Ivașcu Gina -Mihaela
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!