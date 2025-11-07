„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”

Cununii Ploiești 09.11. 2025 – 15.11. 2025

10.11.2025

Lakroune Abdellah – Ene Doinița

11.11.2025

Ciorobea Iordănică – Moale Mirela

14.11.2025

Petrache Florin – Petrache Cristina

15.11.2025

Drideanu Leonard – Marian – Teșcan Cristina

Neacșu Cristian – Alberto – Dițu Ioana Diana

Păun Daniel Marius – Ștefan Claudia – Cristina

Tudorache Andrei-Marian – Furtună Rafaela – Mariana

Cununii Câmpina 09.11. 2025 – 15.11. 2025

15.11.2025

Tabacu Lucian -Adrian – Gogolan Florentina

Căluean Ionuț -Cătălin -Bugeac Geanina -Gina

Anghel Pompiliu -Iulian – Ivașcu Gina -Mihaela

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!