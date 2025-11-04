- Publicitate -
Accident pe A7 în Prahova, în zona Dumbrava. O victimă

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Traficul rutier pe A7, în zona localității Dumbrava, este dirijat de polițiști din cauza unui accident rutier. O persoană a fost rănită. 

Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române un autoturism a acroșat un ansamblu rutier aflat pe banda de urgență, rămânând apoi imobilizat pe banda a doua, pe Autostrada A7, la kilometrul 7, pe sensul către Autostrada A3.

O persoană a fost rănită. Traficul se desfășoară dirijat pe prima bandă, estimându-se reluarea în condiții normale după ora 16.30.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului

