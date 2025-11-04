Veritas pentru oameni reia campania „Încalță un copil pentru iarnă”

Patru suflete nevinovate trăiesc, la marginea comunei Albești Paleologu, o copilărie pe care niciun suflet nu o merită. Sunt patru copii îngrijiți pe cât se poate și care, în ciuda sărăciei, nu au abandonat școala. Merg zilnic pe jos 2 km. dus și 2 întors pentru a învăța carte, conștienți fiind că doar educația le poate fi salvare către o viață mai bună. Asociația Veritas pentru oameni, din Blejoi, continuă și anul acesta campania umanitară „Încalță un copil pentru iarnă”. De data aceasta au nevoie de ajutor patru copii cu visuri și dorințe atât de modeste și simple.

Inițiativa Asociației din blejoi este una emoționantă, menită să sprijine o sută de copii din Prahova, proveniți din medii defavorizate, a căror dorință, în apropierea sărbătorilor, este să aibă ghetuțe călduroase cu care să poată merge toată iarna la școală.

Fiindcă pentru mulți dintre copiii care trăiesc în familii sărace, dorințele de Crăciun rămân la stadiul de dorințe, fiecare om care se implică în această campanie poate face o diferență uriașă, aducând o fărâmă de zâmbet pe chipurile triste ale unor suflete necăjite.

Nu e ușor, dar nici imposibil să strângi în jurul tău oameni care să creadă împreună cu tine că și ei merită o șansă. Că fără ajutor, visele lor s-ar frânge. Să fii deschizător de drum pentru niște copii născuți dintr-o întâmplare, dar a căror viață nu ar trebui să își urmeze cursul tot dintr-o întâmplare, consideră Savu Isvoraș de la Asociația Veritas pentru Oameni.

Pe cei patru frățiori i-a întâlnit în urmă cu câțiva ani. Locuiau într-o casă dărăpănată, din apropierea gării Albești Paleologu. „Ploua înăuntru, așa cum ploua și afară. Casa stătea să pice pe ei, așa că am contribuit la reconstrucție. Sunt niște copii frumoși, niște copii îngrijiți așa cum se poate, în ciuda sărăciei în care trăiesc.

Tatăl lucrează la o spălătorie, iar mama e casnică, stă acasă cu cei mici. Se descurcă cum pot, însă, tare mult mi-aș dori să le facem o bucurie în preajma sărbătorilor, totul cu ajutorul acestei comunități frumoase în care trăim. Au nevoie de ghetuțe călduroase cu care să poată parcurge drumul de 4 km. pe care îl străbat zilnic către școală și înapoi acasă”, a povestit Savu Isvoraș.

Periodic, Observatorul Prahovean va publica, până în preajma sărbătorilor de iarnă, poveștile triste ale peste 100 de copii necăjiți din Prahova, identificați deja de către Asociația Veritas pentru oameni, din Blejoi. Cine vrea să se alăture acestui demers și să ajute un copil sau mai mulți să nu mai simtă frigul iarna aceasta, poate contribui la împlinirea unor visuri pe cât de simple, pe atât de frumoase.

Dacă doriți să ajutați copiii din familiile aflate în dificultate puteți face donații în contul Asociației Veritas pentru oameni : RO85BTRLRONCRT0CT0718501

Persoană de contact : Savu Isvoraș ( tel. 0744.649.494)