Sunt tăiați copacii din curtea bisericii Sf. Împărați. Haos în trafic, în centru

Circulație de coșmar în această dimineață în zona centrală a Ploieștiului din cauza lucrărilor de toaletare a copacilor din curtea bisericii Sfinții Împărați.

- Publicitate -

Circulația rutieră a fost închisă pe strada Tache Ionescu, pe sensul de mers spre centru, iar șoferii sunt deviați pe străzile adiacente.

Din cauza acestor lucrări au loc modificări și în transportul în comun.

- Publicitate -

Restricțiile de circulație sunt în vigoare până joi, în intervalul orar 09.00-15.00.

Traseele TCE care suferă modificări

Traseul 7: la sensul spre Dorobanțul – din str. Rudului, va circula pe str. Maramureș cu stație la C.N. Mihai Viteazul, apoi Piața Victoriei, B-dul Republicii și, în continuare, traseu normal. Nu se mai efectuează stația Tache Ionescu. Celălalt sens nu se modifică. Traseele 22b și 39b : la sensul spre Bariera Unirii/Hale Catedrală – traseul cunoscut până pe str. I.L. Caragiale cu stație la Faredo, apoi pe str. I.L Caragiale, Cantacuzino, Cuza Vodă, Vasile Lupu, Piața Eroilor și în continuare ruta cunoscută. Nu se mai efectuează stația Tache Ionescu. Celălalt sens nu se modifică

Traseele 35 și 35b vor efectua stația Faredo în loc de Tache Ionescu, după care vor parcurge străzile Rudului, Maramureș, apoi Piața Victoriei, B-dul Republicii și, în continuare, traseu normal.

În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar cât și rutele ocolitoare specificate pot fi modificate.

Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil.