Cum s-a produs accidentul rutier din Ploiești, zona Halelor Centrale

O persoană a fost rănită într-un accident rutier petrecut în această dimineață în centrul Ploieștiului, în zona Halelor Centrale.

- Publicitate -

Potrivit IJP Prahova, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați la data de 19 octombrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Vasile Milea și Emile Zola din municipiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că, un bărbat de 44 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Emile Zola, iar la intersecția cu strada Vasile Milea, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani.

- Publicitate -

Ulterior, al doilea autoturism a fost proiectat într-un alt autovehicul condus de o femeie de 63 de ani.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 31 de ani, pasageră într-unul dintre vehicule, care a fost preluată de un echipaj al ambulanței și transportată la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirior de specialitate.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

- Publicitate -

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Vă reamintim că, astăzi, în jurul orelor prânzului, mai multe mașini s-au ciocnit în zona Halelor Centrale, pe Strada Vasile Milea. Imagini de la accident, transmise de cititorii Observatorul Prahovean, pot fi vizionate în articolul de aici: Accident în Ploiești, în zona Halelor Centrale. [GALERIE FOTO]