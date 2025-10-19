- Publicitate -
Accident în Ploiești, în zona Halelor Centrale. [GALERIE FOTO]

Autor: Ciprian Pap
accident hale ploiesti

Atenție, șoferi! Un accident rutier s-a petrecut în urmă cu puțin timp (orele 12.00), în centrul Ploieștiului, zona Halelor Centrale.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul

Din primele informații, un șofer nu ar fi făcut stop-ul și a intrat în coliziune cu o altă mașină. Conform Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, o femeie de 31 de ani a fost rănită și a fost nevoie de transportul acesteia la spital.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Prahova, s-a intervenit pe strada General Vasile Milea cu trei echipaje din cadrul Detașamentului 1 de pompieri.

Din primele informații, ar fi vorba de un accident în care sunt implicate trei autoturisme cu șase ocupanți. Toți sunt conștienți iar una dintre victime a fost transportată la spital cu un echipaj al Ambulanței.

Vezi mai jos imagini trimise de cititorii Observatorul Prahovean:

