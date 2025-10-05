Adolescent prins cu substanțe posibil interzise în Ploiești

Jandarmii ploieșteni au prins un adolescent care avea asupra sa substanțe posibil interzise într-un parc din municipiu. Pe lângă substanțe au fost descoperite și foițe de tip OCB, folosite pentru rularea țigaretelor artizanale.

„O patrulă de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești a identificat sâmbătă seara un grup de adolescenți care provocau zgomot în parcul situat pe strada Gheorghe Doja, în apropierea centrului comercial din zonă.

Cei șapte tineri, toți minori, patru băieți și trei fete, foloseau leagănele destinate copiilor și atrăgeau atenția prin comportamentul gălăgios. Colegii noștri i-au legitimat și i-au întrebat pe cei șapte dacă au asupra lor substanțe sau bunuri interzise la deținere.

Pentru că au manifestat un comportament suspect, jandarmii au efectuat și controlul corporal, în urma căruia asupra unuia dintre adolescenți au găsit un plic ce conținea aproximativ 2 grame de materie vegetală de culoare verde-olive, cu un miros înțepător, suspectată a fi o substanță interzisă, precum și o rolă cu foițe de tip OCB, folosite la rularea țigaretelor artizanale.

Tânărul, împreună cu un prieten aflat la fața locului (martor), a fost condus la Secția 1 Poliție pentru întocmirea actelor de constatare. Având în vedere că ambii sunt minori, au fost chemați și părinții acestora.

Cazul a fost preluat de lucrătorii din cadrul structurii BCCO, care vor continua cercetările conform prevederilor Legii 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri”, a transmis IJJ Prahova într-un comunicat.