Copil lovit pe trecere în Ploiești. Șoferul a părăsit locul accidentului

O fată în vârstă de 12 ani a fost victima unui accident rutier produs în această dimineață în zona centrală din Ploiești, în zona bisericii Sfânta Vineri.

Potrivit Poliției, un șofer care se deplasa pe strada Neagoe Basarab, ar fi acroșat o minoră de 12 ani, aflată în traversare sectorului de drum.

În urma evenimentului, minora a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru investigații medicale de specialitate.

După producerea accidentului, conducătorul auto și-a continuat deplasarea, fiind ulterior identificat și depistat de către polițiști ca fiind un bărbat de de 29 de ani.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova reamintește că părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale.

Respectarea acestor reguli nu doar că salvează vieți, dar și protejează conducătorii auto de consecințe penale grave.