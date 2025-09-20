Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice

Parlamentarii propun ca șoferii care au obținut permisul de mai puțin de doi ani să nu mai aibă voie să conducă autoturisme puternice.

Şoferii începători nu vor mai putea să conducă maşini puternice. Asta prevede un proiect de lege inspirat de tragedia de la 2 Mai, din 2023, când Vlad Pascu a ucis doi studenţi, informează Antena 3 CNN.

Deputatul USR Cezar Drăgescu, inițiatorul propunerii, spune că măsura este una menită să reducă riscurile asociate acestei categorii de conducători auto, se arată pe site-ul Camerei Deputaților.

„Cred cu tărie că responsabilitatea noastră este să luăm măsuri curajoase, chiar dacă uneori par restrictive. Viaţa nu are preţ, iar siguranţa rutieră trebuie să fie o prioritate. Prin acest proiect de lege, nu dorim să îngrădim libertatea şoferilor începători, ci să le oferim şansa de a dobândi experienţă într-un cadru mai sigur, pentru ca atât ei, cât şi ceilalţi participanţi la trafic să fie protejaţi”, a precizat deputatul Cezar-Mihail Drăgoescu.

Necesitatea reglementării este susţinută de datele oficiale furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit cărora avem o rată ridicată a accidentelor rutiere grave provocate de şoferii tineri.

În anul 2023, dintr-un total de 4.526 de accidente grave, 781 au fost provocate de conducători auto cu vârsta de până la 22 de ani, reprezentând 17,26% din total. În 2024, numărul total al accidentelor grave a scăzut la 4.234, însă cel al accidentelor produse de şoferii tineri a rămas la un nivel îngrijorător – 699 de cazuri (adică 16,5% din total).

Propunerea legislativă completează OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice astfel încât conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obţinerea permisului de conducere să nu poată conduce autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg.

Prin raport putere/ masă se înţelege valoarea obţinută prin împărţirea puterii nominale a motorului, exprimată în kilowaţi, la masa proprie a autovehiculului, exprimată în kilograme, astfel cum aceasta este definită în certificatul de înmatriculare şi documentele de omologare.