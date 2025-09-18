Apă neconformă la Târgșoru Vechi. S-au impus restricții de consum

Primăria localității Târgșoru Vechi a anunțat că apa potabilă furnizată prin rețeaua publică, în Parcul Industrial Strejnicu și în satul Stăncești, este neconformă.
În urma analizelor urma analizelor de laborator efectuate de DSP (Direcția de Sănătate Publică) s-au constatat neconformități la următoarele rețele de alimentare cu apă:
- rețeaua Parcului Industrial Strejnicu – parametru neconform: număr de colonii la 37 grade Celsius (depășirea limitelor admise)
- rețeaua publică din satul Stăncești – parametru neconform: bacterii coliforme (depășirea limitelor admise)”.
Recomandarea autorităților locale este ca, până la remedierea problemei, apa potabilă să nu fie utilizată pentru băut, gătit, spălat, ci doar în scop menajer.