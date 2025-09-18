Apă neconformă la Târgșoru Vechi. S-au impus restricții de consum

Primăria localității Târgșoru Vechi a anunțat că apa potabilă furnizată prin rețeaua publică, în Parcul Industrial Strejnicu și în satul Stăncești, este neconformă.

- Publicitate -

În urma analizelor urma analizelor de laborator efectuate de DSP (Direcția de Sănătate Publică) s-au constatat neconformități la următoarele rețele de alimentare cu apă:

rețeaua Parcului Industrial Strejnicu – parametru neconform: număr de colonii la 37 grade Celsius (depășirea limitelor admise)

rețeaua publică din satul Stăncești – parametru neconform: bacterii coliforme (depășirea limitelor admise)”.

Recomandarea autorităților locale este ca, până la remedierea problemei, apa potabilă să nu fie utilizată pentru băut, gătit, spălat, ci doar în scop menajer.