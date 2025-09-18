Bărbat de 51 de ani, reținut pentru că a agresat un cunoscut

Un bărbat de 57 de ani, din Ariceștii Rahtivani, a fost agresat fizic de către un altul, în vârstă de 51 de ani, pe fondul unor neînțelegeri. Ca urmare a agresiunii, victima a suferit leziuni la nivelul feței.

Față de agresor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, astăzi, 18 septembrie, acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, în vederea luării unei măsuri preventive.

„Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Cocorăștii Colț au fost sesizați prin plângere la data de 16 septembrie a.c., de către un bărbat de 57 de ani din comuna Ariceștii Rahtivani, cu privire la faptul că în cursul zilei de 8 septembrie a.c., ar fi fost agresat fizic de către un alt bărbat, cunoscut de acesta, din aceeași localitate.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au stabilit faptul că, pe fondul unor neînțelegeri anterioare, un bărbat în vârstă de 85 de ani ar fi instigat o altă persoană să exercite acte de violență asupra fiului său.

Ca urmare a agresiunii, persoana vătămată a suferit leziuni la nivelul feței.

Din cercetările efectuate, persoana bănuită că a exercitat acte de violență asupra victimei a fost identificată ca fiind un bărbat de 51 de ani din comuna Ariceștii Rahtivani, care a fost depistat și condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor.

În urma administrării probatoriului, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca la data de 18 septembrie a.c. să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, în vederea luării unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și instigare la lovire sau alte violențe, în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.”