- Publicitate -
foto arhivă,

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Jumătatea lui septembrie aduce la Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de o vreme plăcută, și o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Continuă la Ploiești cel mai mare festival de artă urbană din România și Europa de Sud -Est – Artown NOW, iar Republica de sub Castani devine gazda consacratului festival „Alfabetul Conviețuirii” ajuns la ediția a XII-a.

- Publicitate -

Artown NOW, cel  mai mare festival de artă urbană din România și Europa de Sud -Est, continuă la Ploiești

Până pe 12 octombrie, Artown NOW  transformă prin artă orașul, comunitatea și prezentul.

În cele trei ediții anterioare, evenimentul a adus la Ploiești peste 230 de artiști din 30+ țări de pe 5 continente.

Vineri, 19 septembrie, între orele 10:00-23:00, artiștii vor realiza murale, intervenții urbane, sculpturi, instalații, vor organiza expoziții, seară de poezie, tururi ghidate, concerte, piese de teatru, ateliere și numeroase întâlniri, cu rol de conectare,  ceea ce face ca Ploieștiul să fie orașul artei – Artown.

Administrație

Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești

Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea Consiliului Local Ploiești privind acordarea de subvenție la agentul termic este 30 septembrie. Consilierul local...
- Publicitate -

„Vom fi în continuare acolo unde se întâmplă lucrurile: la fabrica UZUC, care este miezul artistic și spațiul creativ principal al Anualei, pe stradă, în cafenele, în parcuri remodelate, în clădiri care până ieri păreau închise. Vom fi prezenți în ritm și gesturi colective”, transmit organizatorii.

„Alfabetul Conviețuirii” revine, weekend-ul acesta, la Ploiești

Diferențele nu ne despart, ci ne apropie. Ele dau culoare, stimulează creativitatea și creează frumuseți unice.

Între 19–21 septembrie, Republica de sub Castani devine gazda consacratului festival „Alfabetul Conviețuirii” ajuns la ediția a XII-a – locul unde tradițiile, dansurile, muzica și bucătăriile minorităților naționale din România se întâlnesc, la Ploiești.

- Publicitate -

Vor fi Trei zile de spectacole și voie bună. De la parada costumelor tradiționale, la muzica și dansurile populare și până la gastronomia și atelierele creative, Republica se umple de povești și obiceiuri. Totul, într-o atmosferă de comunitate, unde fiecare voce contează.

Festivalul este inițiat de Uniunea Elenă din România, realizat cu sprijinul Primăriei Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Filarmonica Ploiești, sub înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

„Contele de Monte Cristo”, la Teatrul Toma Caragiu, vineri  19 septembrie, de la ora  18.30

Inspirat de celebrul roman al lui Alexandre Dumas, musicalul „Conte de Monte Cristo” spune povestea transformării spectaculoase a tânărului Edmond Dantes, un marinar trădat de cei în care avea încredere și acuzat pe nedrept de complot, care evadează după 14 ani petrecuți în închisoare și devine enigmaticul Conte de Monte Cristo, o figură misterioasă cu o avere fabuloasă și cu o dorință de răzbunare fără margini.

Eveniment

Radare în cascadă pe DN1, în Prahova. Acțiune rutieră de amploare

O acțiune rutieră de amploare este în desfășoară astăzi pe DN1, în Prahova. Polițiștii au instituit mai multe filtre, în cascadă. „Astăzi, 18 septembrie 2025,...
- Publicitate -

Un spectacol care îndeamnă la reflecție asupra naturii umane, a capacității noastre de a iubi, de a ierta și de a găsi speranța chiar și în cele mai întunecate momente.

„Birlic” la Teatrul „Toma Caragiu” sâmbătă, 20 septembrie, de la  18.30

O incursiune plină de umor în societatea românească interbelică, o producție care, în spatele unei comedii antrenante, ascunde o satiră fină ce demasca vicii, neajunsuri și ipocrizia epocii, personajele și situațiile prezentate putând fi recunoscute cu ușurință și în contextul actual.

Acțiunea piesei se conturează în jurul lui Costache Perjoiu, un funcționar modest din Fălticeni, care este chemat de șeful său la București pentru a încerca să salveze o societate aflată în pragul falimentului. Aici, însă, se lovește de realitatea vieții urbane, o lume plină de intrigi amoroase, superficialitate, materialism, corupție și lipsa de moralitate.

- Publicitate -

„Cei trei purceluși” tot la Teatrul „Toma Caragiu”, duminică, 21 septembrie, de la ora 11.00

Binecunoscuta poveste a celor trei frați purceluși și a felului în care fiecare dintre ei încearcă să se apere de amenințarea unui lup înfometat, construindu-și câte o casuță din materiale mai mult sau mai puțin rezistente, ne demonstrează, încă o dată, importanța solidarității în a depăși diversele situații dificile pe care le întâmpinăm în viață.

„Descurcă-lume”, la Teatrul „Toma Caragiu”, duminică, 21 septembrie, ora 18.30

Textul spectacolului Descurcă-lume este o adaptare realizată de Eugene Nacht-Stroe după piesa „Firfirica” scrisă de celebrul cuplu al anilor ’30 Stroe și Vasilache.

Regal muzical la Casa Memorială „George Enescu” din Sinaia

Fleur Fanee – La Musique de la Belle Epoque are loc vineri, 19 septembrie, de la ora 14.00.

- Publicitate -
  • Recital vocal-instrumental
  • Interpretează:
  • Cristina Radu – soprană,
  • Noémi Karácsony – mezzosoprană,
  • Valentin Mureșan – pian.
  • În program lucrări de George Enescu și Reynaldo Hahn.

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 17.00, In memoriam Ravel – 150 de ani de la naștere, Enescu – 70 de ani de la moarte

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la moartea lui George Enescu, prilej de a aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a marelui compozitor, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Programul evenimentului găzduit de Casa Memorială „GEorge Enescu” din Sinaia

  • Valeriy Sokolov – vioară
  • Maria Diana Petrache – pian
  • -In memoriam Ravel – 150 de ani de la naștere, Enescu – 70 de ani de la moarte  –
  • George Enescu Sonata nr. 3 în la minor pentru vioară și pian op. 25, în caracter popular românesc
  • Maurice Ravel-
  • Sonata nr. 2 în sol major pentru vioară și pian M. 77-
  • Habanera M. 51 pentru vioară și pian
  • Tzigane M. 76 pentru vioară și pian

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

CNAIR a încasat 8.526 lei pentru un aviz. DN 1A trece la 100 de metri de investiție

0
După ce Observatorul Prahovean a publicat recent articolul Afacerea...
Exclusiv

Frauda de la Ciorani, la un pas de prescripție. Primarul, în plimbare la Bruxelles

2
La Ciorani, timpul curge altfel. Mai ales prin sertarele...
Exclusiv

Povestea „Prietenii satului”: Schimbarea începe cu mine

0
În comuna Scorțeni, acolo unde ulițele străjuite de livezi...
Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

1
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Momentul incendierii celor două mașini din Ploiești [VIDEO]

0
Două autoturisme, unul marca Audi si celălalt marca Dacia,...
Administrație

Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești

0
Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea...
Eveniment

Radare în cascadă pe DN1, în Prahova. Acțiune rutieră de amploare

0
O acțiune rutieră de amploare este în desfășoară astăzi...
Eveniment

Unul dintre bărbații prinși sub dărâmături, la Câmpina, a murit

0
Tragedie în Câmpina, în această dimineață. Doi bărbați care...
Eveniment

Păcălit cu 95.000 lei de prieteni. Au vrut să piardă urma banilor în Ploiești

0
Trei tineri din București au fost reținuți de polițiști...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Momentul incendierii celor două mașini din Ploiești [VIDEO]

Ștefan Vlăsceanu -
Două autoturisme, unul marca Audi si celălalt marca Dacia,...

Radare în cascadă pe DN1, în Prahova. Acțiune rutieră de amploare

Ștefan Vlăsceanu -
O acțiune rutieră de amploare este în desfășoară astăzi...

Unul dintre bărbații prinși sub dărâmături, la Câmpina, a murit

Ștefan Vlăsceanu -
Tragedie în Câmpina, în această dimineață. Doi bărbați care...

Păcălit cu 95.000 lei de prieteni. Au vrut să piardă urma banilor în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Trei tineri din București au fost reținuți de polițiști...
- Publicitate -

Doi bărbați prinși sub zidul unei case din Câmpina

Ștefan Vlăsceanu -
Doi bărbați care demolau o locuință situată pe Bulevardul...

Două autoturisme au fost incendiate în Ploiești

Marius Nica -
Două autoturisme au ars, noaptea trecută, la Ploiești, pe...

Viața în Cartierul Nord: ce merge bine și ce trebuie schimbat

Bianca Ionescu -
Cartierul Nord din Ploiești este o zonă în continuă...

Fetiță de 13 ani, violată la Ploiești. Suspectul a fost reținut

Observatorul Prahovean -
În luna august 2025, în zona de nord a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean