Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Jumătatea lui septembrie aduce la Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de o vreme plăcută, și o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Continuă la Ploiești cel mai mare festival de artă urbană din România și Europa de Sud -Est – Artown NOW, iar Republica de sub Castani devine gazda consacratului festival „Alfabetul Conviețuirii” ajuns la ediția a XII-a.

- Publicitate -

Artown NOW, cel mai mare festival de artă urbană din România și Europa de Sud -Est, continuă la Ploiești

Până pe 12 octombrie, Artown NOW transformă prin artă orașul, comunitatea și prezentul.

În cele trei ediții anterioare, evenimentul a adus la Ploiești peste 230 de artiști din 30+ țări de pe 5 continente.

Vineri, 19 septembrie, între orele 10:00-23:00, artiștii vor realiza murale, intervenții urbane, sculpturi, instalații, vor organiza expoziții, seară de poezie, tururi ghidate, concerte, piese de teatru, ateliere și numeroase întâlniri, cu rol de conectare, ceea ce face ca Ploieștiul să fie orașul artei – Artown.

Administrație Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea Consiliului Local Ploiești privind acordarea de subvenție la agentul termic este 30 septembrie. Consilierul local...

- Publicitate -

„Vom fi în continuare acolo unde se întâmplă lucrurile: la fabrica UZUC, care este miezul artistic și spațiul creativ principal al Anualei, pe stradă, în cafenele, în parcuri remodelate, în clădiri care până ieri păreau închise. Vom fi prezenți în ritm și gesturi colective”, transmit organizatorii.

„Alfabetul Conviețuirii” revine, weekend-ul acesta, la Ploiești

Diferențele nu ne despart, ci ne apropie. Ele dau culoare, stimulează creativitatea și creează frumuseți unice.

Între 19–21 septembrie, Republica de sub Castani devine gazda consacratului festival „Alfabetul Conviețuirii” ajuns la ediția a XII-a – locul unde tradițiile, dansurile, muzica și bucătăriile minorităților naționale din România se întâlnesc, la Ploiești.

- Publicitate -

Vor fi Trei zile de spectacole și voie bună. De la parada costumelor tradiționale, la muzica și dansurile populare și până la gastronomia și atelierele creative, Republica se umple de povești și obiceiuri. Totul, într-o atmosferă de comunitate, unde fiecare voce contează.

Festivalul este inițiat de Uniunea Elenă din România, realizat cu sprijinul Primăriei Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Filarmonica Ploiești, sub înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

„Contele de Monte Cristo”, la Teatrul Toma Caragiu, vineri 19 septembrie, de la ora 18.30

Inspirat de celebrul roman al lui Alexandre Dumas, musicalul „Conte de Monte Cristo” spune povestea transformării spectaculoase a tânărului Edmond Dantes, un marinar trădat de cei în care avea încredere și acuzat pe nedrept de complot, care evadează după 14 ani petrecuți în închisoare și devine enigmaticul Conte de Monte Cristo, o figură misterioasă cu o avere fabuloasă și cu o dorință de răzbunare fără margini.

Eveniment Radare în cascadă pe DN1, în Prahova. Acțiune rutieră de amploare O acțiune rutieră de amploare este în desfășoară astăzi pe DN1, în Prahova. Polițiștii au instituit mai multe filtre, în cascadă. „Astăzi, 18 septembrie 2025,...

- Publicitate -

Un spectacol care îndeamnă la reflecție asupra naturii umane, a capacității noastre de a iubi, de a ierta și de a găsi speranța chiar și în cele mai întunecate momente.

„Birlic” la Teatrul „Toma Caragiu” sâmbătă, 20 septembrie, de la 18.30

O incursiune plină de umor în societatea românească interbelică, o producție care, în spatele unei comedii antrenante, ascunde o satiră fină ce demasca vicii, neajunsuri și ipocrizia epocii, personajele și situațiile prezentate putând fi recunoscute cu ușurință și în contextul actual.

Acțiunea piesei se conturează în jurul lui Costache Perjoiu, un funcționar modest din Fălticeni, care este chemat de șeful său la București pentru a încerca să salveze o societate aflată în pragul falimentului. Aici, însă, se lovește de realitatea vieții urbane, o lume plină de intrigi amoroase, superficialitate, materialism, corupție și lipsa de moralitate.

- Publicitate -

„Cei trei purceluși” tot la Teatrul „Toma Caragiu”, duminică, 21 septembrie, de la ora 11.00

Binecunoscuta poveste a celor trei frați purceluși și a felului în care fiecare dintre ei încearcă să se apere de amenințarea unui lup înfometat, construindu-și câte o casuță din materiale mai mult sau mai puțin rezistente, ne demonstrează, încă o dată, importanța solidarității în a depăși diversele situații dificile pe care le întâmpinăm în viață.

„Descurcă-lume”, la Teatrul „Toma Caragiu”, duminică, 21 septembrie, ora 18.30

Textul spectacolului Descurcă-lume este o adaptare realizată de Eugene Nacht-Stroe după piesa „Firfirica” scrisă de celebrul cuplu al anilor ’30 Stroe și Vasilache.

Regal muzical la Casa Memorială „George Enescu” din Sinaia

Fleur Fanee – La Musique de la Belle Epoque are loc vineri, 19 septembrie, de la ora 14.00.

- Publicitate -

Recital vocal-instrumental

Interpretează:

Cristina Radu – soprană,

Noémi Karácsony – mezzosoprană,

Valentin Mureșan – pian.

În program lucrări de George Enescu și Reynaldo Hahn.

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 17.00, In memoriam Ravel – 150 de ani de la naștere, Enescu – 70 de ani de la moarte

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la moartea lui George Enescu, prilej de a aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a marelui compozitor, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Programul evenimentului găzduit de Casa Memorială „GEorge Enescu” din Sinaia