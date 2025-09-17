Târg de toamnă al copiilor, în scop caritabil, la Câmpina

Liceeni din Câmpina, care formează trupa de teatru „Atelierul Actorului”, s-au gândit să organizeze, pe 21 septembrie, un târg de toamnă al copiilor, demersul fiind unul caritabil. Pe esplanada Casei Tineretului vor fi amenajate standuri pline cu jucării, cărți, accesorii handmade, prăjituri și limonadă, urmând ca 20 de familii vulnerabile din Câmpina și împrejurimi să fie ajutate cu rechizite, alimente și haine pentru copii.

Evenimentul se află la prima ediție și a pornit din dorința de socializare și interacțiune, dar, mai ales, din dorința de a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși.

„Toamna aceasta aduce mai mult decât frunze aurii și dovleci colorați – aduce bunătate, speranță și bucurie.

Copiii își deschid cu entuziasm propriile standuri și vă așteaptă cu:

jucării de care s-au bucurat și acum pot bucura alți copii

cărți pline de povești și aventuri

prăjituri delicioase pregătite cu drag

accesorii handmade unice

limonadă răcoritoare

Iar frumusețea acestui târg nu stă doar în zâmbetele copiilor, ci și în scopul lui: fiecare copil va dona jumătate din suma strânsă pentru achiziția de rechizite, haine și alimente pentru cei care au nevoie.

Evenimentul este organizat de trupa de teatru Atelierul Actorului, formată din tineri liceeni din Câmpina, cu sprijinul Asociației Câmpina Tânără – A.C.T.

Vă invităm să veniți alături de noi și să transformăm împreună această toamnă într-o sărbătoare a dăruirii!

Pentru că atunci când dăruim, câștigăm cu toții”, a transmis Cătălina Paraschiv, co-organizator al evenimentului.