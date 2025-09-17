Centrul Independent unde se tratează dependența de droguri, alcool și jocuri de noroc

foto cu caracter ilustrativ

Apă potabilă cu porția, după program, în Breaza și Adunați

Luiza Toboc
Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Apă potabilă cu porția, după program, în localitățile Breaza și Adunați, pentru toți abonații, din cauza nivelului foarte scăzut al rezervoarelor de apă. Operatorul regional HidroPrahova a anunțat că situația a fost determinată de lipsa precipitațiilor şi de un consum crescut, ceea ce a impus prelungirea măsurii şi pentru lunile august şi septembrie 2025.

Același operator a mai precizat faptul că, la nivelul orașului Breaza există o infrastructură de distribuție veche, ceea ce generează inclusiv avarii neprevăzute și necesită intervenții imediate.

„Începând cu luna iulie 2025, alimentarea cu apă în oraşul Breaza şi comuna Adunați se realizează cu dificultate, fiind necesară furnizarea apei după un program prestabilit, din cauza nivelului foarte scăzut al rezervoarelor de apă.

Această situație a fost determinată de lipsa precipitațiilor şi de un consum crescut, ceea ce a impus prelungirea măsurii şi pentru lunile august şi septembrie 2025.

Eveniment

Teatru „după blocuri” în Ploiești. Programul pe cartiere

În perioada 20 septembrie-31 octombrie teatrul Toma Caragiu Ploiești derulează cea de-a patra ediție a proiectului „După blocuri - teatru în cartiere”. Accesul este...
Astfel, atât pe site-ul societății, cât și pe pagina oficială de socializare, sunt postate zilnic anunțuri cu privire la intervalul de întrerupere (23:00- 05:00), cu mențiunea cu posibilitate de prelungire, în funcţie de consum şi încărcarea rețelei.

Această măsură vizează toți abonații din oraşul Breaza şi comuna Adunați, nu doar anumite cartiere sau străzi. Totodată, trebuie precizat că la reluarea furnizării apei, rețeaua are nevoie de timp pentru a se încărca şi pentru a atinge presiunea necesară.

Din acest motiv, locuințele situate pe străzile mai înalte sau la capăt de rețea beneficiază cu întârziere de revenirea apei. De asemenea, trebuie avut în vedere că în orașul Breaza există o infrastructură de distribuție veche, ceea ce generează avarii neprevăzute și necesită intervenții imediate.

În aceste cazuri, pe lângă programul anunțat, pot apărea și opriri suplimentare pentru efectuarea reparațiilor.

Regretăm disconfortul creat locuitorilor și vă asigurăm că echipele HIDRO PRAHOVA depun zilnic eforturi pentru a menține continuitatea serviciului în condiții dificile. Totodată, dorim să subliniem că sesizările venite de la abonați sunt preluate și înregistrate conform procedurilor interne, iar exprimări nepotrivite din partea personalului nu reflectă politica societăţii”, a transmis operatorul de apă, HidroPrahova.

