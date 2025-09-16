Bărbat reținut pentru furtul unui portofel. Bunul a fost recuperat

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 de Poliție din Ploiești au reținut pentru 24 de ore un bărbat suspectat de furt. Acesta ar fi sustras un portofel ce aparținea unei alte persoane. O patrulă de jandarmi aflată în misiune de menținere a ordinii și siguranței publice l-a identificat pe bărbatul bănuit de comiterea infracțiunii.

Persoana în cauză a fost condusă și predată polițiștilor, împreună cu bunul recuperat pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale care se impun.

În baza probatoriului administrat, față de aceasta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată unității de parchet competente cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

