- Publicitate -
Primăria Câmpina

Angajații din Primăria Câmpina au intrat în grevă

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Primăria Câmpina își suspendă începând de astăzi, 15 septembrie, activitățile cu publicul, în intervalul orar 08.00 -10.00. Protestul va dura până la momentul în care Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Câmpina, afiliat la Federația Sindicală F.N.S.A. va fi chemat la negocieri de către Guvern.

- Publicitate -

Greva de avertisment, spun sindicaliștii, este generată de lipsa de consultare a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea „Pachetului nr. 2 de măsuri fiscale”, care spun sindicaliștii, „are efecte grave asupra administrației publice, funcției publice și funcționarilor instituțiilor.

Protestul fincționarilor publici a început astăzi, 15 septembrie și se va desfășura zilnic, între orele 08.00 -10.00, atât la sediul principal al Primăriei Municipiului Câmpina și la sediile secundare.

Principalele revendicări ale angajaților din administrație sunt:

Consultarea reală a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea oricăror măsuri care afectează administrația publică și funcționarii.

Administrație

O nouă rectificare de buget la Ploiești

Primăria Ploiești propune o nouă rectificare de buget, care are drept scop asigurarea prevederii bugetare pentru secțiunea de funcționare. Aleșii locali sunt convocați, luni, de...
- Publicitate -

Respectarea drepturilor fundamentale: stabilitatea locului de muncă, condiții de muncă decente, negociere colectivă și autonomie locală.

Eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice impuse funcționarilor publici, care generează politizarea administrației și instabilitate.

Asigurarea stabilității și predictibilității funcției publice, prin respingerea modificărilor legislative ce afectează drepturile constituționale ale angajaților.

- Publicitate -

Analize reale de impact social și financiar înainte de orice măsuri de reducere a personalului sau externalizare a serviciilor publice.

Renunțarea la intenția de a introduce „meniul pentru săraci”, o grilă de salarizare discriminatorie care ar încălca principiul „la muncă egală – salarizare similară”.

„Această acțiune reprezintă un semnal de alarmă și are rolul de a atrage atenția asupra consecințelor negative pe care măsurile propuse le pot avea atât asupra angajaților din administrația locală, cât și asupra serviciilor publice oferite comunității”, au transmis reprezentanții Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Câmpina, afiliat la Federația Sindicală F.N.S.A.

Eveniment

Tânără bătută într-un club din Scorțeni de fostul concubin

Un prahovean a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a agresat fosta iubită într-un club din Scorțeni. Totul s-a întâmplat în noaptea...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

10
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

5
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

Medalii pentru TORA Karate Ploiești la CE de Karate Goju Ryu

0
În perioada 12-14.09.2025, în Sala Constantin Jude din Timișoara,...
Administrație

Ce se întâmplă cu licitația pentru tramvaie noi la Ploiești

0
Primăria Ploiești a organizat, în august, o licitație, pentru...
Educație

Alexia Eram vine la Zbor Hub Ploiești

0
Alexia Eram, fata Andreei Esca, vine la Zbor Hub Ploiești,...
Educație

Zeci de școli din Prahova, rămase doar structuri după comasare

0
Zeci de unități de învățământ din Prahova au fost...
Eveniment

Tânără bătută într-un club din Scorțeni de fostul concubin

0
Un prahovean a fost reținut pentru 24 de ore...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

2
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Tânără bătută într-un club din Scorțeni de fostul concubin

Ștefan Vlăsceanu -
Un prahovean a fost reținut pentru 24 de ore...

Beat și fără permis a intrat în giratoriul A3-DN1. A fost reținut

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 30 de ani din...

Un șofer a ieșit pe contrasens din giratoriul suspendat

Ștefan Vlăsceanu -
Șoferii care ignoră complet regulile de circulație continuă să...

Percheziții la șase vânători din Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Mai multe percheziții au loc în această dimineață în...
- Publicitate -

Accident pe DN1, la Bănești, provocat de un șofer de 78 de ani

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier grav, în care au fost implicate...

O familie din Bușteni s-a trezit cu ursul la ușă (VIDEO)

Luiza Toboc -
Un urs a fost surprins pe camerele de supraveghere...

Restricții de circulație în Prahova, de luni, 15 septembrie

Luiza Toboc -
Din 15 septembrie, în Prahova, vor fi instituite restricții...

De ce nu a fost doborâtă drona rusească. Explicațiile MApN

Luiza Toboc -
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean