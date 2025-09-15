Angajații din Primăria Câmpina au intrat în grevă

Primăria Câmpina își suspendă începând de astăzi, 15 septembrie, activitățile cu publicul, în intervalul orar 08.00 -10.00. Protestul va dura până la momentul în care Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Câmpina, afiliat la Federația Sindicală F.N.S.A. va fi chemat la negocieri de către Guvern.

Greva de avertisment, spun sindicaliștii, este generată de lipsa de consultare a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea „Pachetului nr. 2 de măsuri fiscale”, care spun sindicaliștii, „are efecte grave asupra administrației publice, funcției publice și funcționarilor instituțiilor.

Protestul fincționarilor publici a început astăzi, 15 septembrie și se va desfășura zilnic, între orele 08.00 -10.00, atât la sediul principal al Primăriei Municipiului Câmpina și la sediile secundare.

Principalele revendicări ale angajaților din administrație sunt:

Consultarea reală a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea oricăror măsuri care afectează administrația publică și funcționarii.

Respectarea drepturilor fundamentale: stabilitatea locului de muncă, condiții de muncă decente, negociere colectivă și autonomie locală.

Eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice impuse funcționarilor publici, care generează politizarea administrației și instabilitate.

Asigurarea stabilității și predictibilității funcției publice, prin respingerea modificărilor legislative ce afectează drepturile constituționale ale angajaților.

Analize reale de impact social și financiar înainte de orice măsuri de reducere a personalului sau externalizare a serviciilor publice.

Renunțarea la intenția de a introduce „meniul pentru săraci”, o grilă de salarizare discriminatorie care ar încălca principiul „la muncă egală – salarizare similară”.

„Această acțiune reprezintă un semnal de alarmă și are rolul de a atrage atenția asupra consecințelor negative pe care măsurile propuse le pot avea atât asupra angajaților din administrația locală, cât și asupra serviciilor publice oferite comunității”, au transmis reprezentanții Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Câmpina, afiliat la Federația Sindicală F.N.S.A.

