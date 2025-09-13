Bicicliști şi utilizatori de trotinete electrice, amendați

Polițiștii prahoveni au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale, dintre care peste 100 conducătorilor de biciclete și trotinete electrice, în cadrul unei acțiuni care a avut drept scop prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, cu accent pe responsabilizarea bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice.

- Publicitate -

De la începutul anului până în prezent, a nivelul județului Prahova s-au produs 102 accidente rutiere în care au fost implicați bicicliști. O persoană a decedat, alte trei au fost rănite grav și alte 100 rănite ușor.

În ultimii 5 ani, aceste evenimente au generat 28 de decese și 80 de răniți grav.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova transmite că va continua desfășurarea acțiunilor preventive, urmărind creșterea gradului de responsabilitate rutieră și reducerea numărului de victime în rândul bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice.

Viața Prahovei Vreme de toamnă în Prahova. Prognoza ANM pe patru săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În Prahova nu vor lipsi ploile, iar de săptămâna viitoare temperaturile...