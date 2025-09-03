Incendiu de vegetație uscată în Ploiești. Trafic blocat

Pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație în Ploiești.

UPDATE Traficul rutier a fost blocat, pe ambele sensuri, între giratoriul din Bariera Bucov și satul Ploieștiori pentru ca pompierii să poată să stingă incendiul.

Știrea inițială

Pompierii militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Ploiești acționează, în aceste momente, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și diverse deșeuri, în Ploiești.

Este vorba despre zona străzilor Albăstrelelor și Drumul Sării din Bereasca.

„Au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o autocisternă și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de 7-8 ha, iar pompierii depun reale eforturi pentru localizarea incendiului, care se propagă sub acțiunea vântului. În acest moment, nu există pericol pentru zonele cu locuințe”, a precizat ISU Prahova

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, se deplasează în zonă și echipaje de poliție.